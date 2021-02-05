«Вкусвилл» встает к доске

Сеть «Вкусвилл» продолжает расширять каналы продаж. Теперь компания начала поставки готовых обедов и ужинов в частные детские сады и школы Москвы. За счет проекта сеть может увеличить ежедневный сбыт продукции и повысить лояльность аудитории. Но наладить поставки в государственные учебные заведения у ритейлеров вряд ли получится, так как те заинтересованы в закупке продуктов по минимальной цене.

О том, что «Вкусвилл» договорился о поставках продуктов, в том числе готовых обедов и ужинов, в частные детские сады и школы Москвы, “Ъ” рассказали в самой компании. В числе учреждений — AlertumKids и «Горница Узорница». По словам представителя «Вкусвилла», поставки продукции частным учебным заведениям идут в рамках развития b2b-направления, которое также включает работу с кинотеатрами, аптеками, АЗС, клиниками. Кроме того, сеть открыла несколько точек в формате shop-in-shop в магазинах-партнерах.

На конец 2020 года под управлением «Вкусвилла» находилось свыше 1,2 тыс. магазинов. Выручка сети за этот период выросла на 38%, до свыше 128 млрд руб. Согласно ЕГРЮЛ, 12,16% ООО «Вкусвилл» принадлежит фондам Baring Vostok. Остальное контролирует основатель сети Андрей Кривенко, следует из отчетности компании.

Во «Вкусвилле» признают, что доля b2b-направления в структуре выручки небольшая, но его ценность — в возможности экспериментов с разными форматами и в разных регионах, куда компания пока не может выйти с магазинами. Развивая b2b-продажи, ритейлер увеличивает частоту использования своего бренда, открывая в том числе новые каналы ежедневного потребления, отмечает консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова.

«Азбука вкуса» также поставляет продукты в несколько частных детских садов и школ в Москве и Санкт-Петербурге, рассказывает начальник управления корпоративных продаж сети Николай Козлов. По его словам, речь идет только о продуктах, а не о готовой еде. Источник “Ъ” из числа федеральных сетей объясняет, что сотрудничество с частными учебными заведениями может быть выгодно крупным игрокам, в отличие от государственных школ, где главный фактор организации питания — низкая цена. Кроме того, компаниям придется пройти целый ряд процедур, выделить отдельные цеха для производства только определенной продукции, оформить необходимую документацию и работать в рамках законодательства о государственных закупках, продолжает собеседник “Ъ”.

Партнер Deloitte Егор Метелкин не исключает, что на частных школах «Вкусвилл» только тестирует бизнес-модель, а в будущем рассчитывает зайти в государственные школы и детские сады. Но это непростой сегмент со своими нюансами, подтверждает он. Источник “Ъ” на рынке знает, что «Вкусвилл» пока планирует начать работать в государственных учебных заведениях через автоматы по продаже еды, которые уже работают на станциях МЦК, в жилых домах и пр. На конец прошлого года сеть управляла 165 такими точками. В самом «Вкусвилле» это не комментируют. Другой крупный игрок рынка автоматизированной торговли продуктами — ГК Uvenco — выходить в государственные школы не планирует. Но компания заинтересована в сотрудничестве с российскими вузами, в случае если студентов будут возвращать с дистанционного обучения, говорит гендиректор Uvenco Арвидас Алутис.

Работа с учебными заведениями — не первый новый проект «Вкусвилла» за последнее время. В конце 2020 года стало известно, что сеть запустила фуршетный кейтеринг — доставку блюд, подарков, напитков, цветов и посуды в Москве и ближайшем Подмосковье (см. “Ъ” от 12 ноября 2020 года). Как отмечали аналитики, активный запуск новых проектов в различных сегментах может быть частью подготовки к IPO. В конце 2019 года господин Кривенко говорил в интервью Reuters, что компания рассматривает первичное размещение акций на NASDAQ.

Никита Щуренков