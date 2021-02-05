От тюрьмы и от дома отдыха не зарекайся Знаменитый пакистанский террорист с комфортом поживет на госдаче

Отношения новой администрации США с ключевым союзником в Южной Азии — Пакистаном — начинаются с громкого скандала. Высший суд Пакистана изменил меру пресечения всемирно известному террористу Ахмеду Омару Шейху, в 2003 году приговоренному к смертной казни за организацию похищения и убийства журналиста The Wall Street Journal Дэниела Перла, расследовавшего деятельность исламистских группировок. Избежавший виселицы Ахмед Омар Шейх после почти двух десятилетий в тюрьме в эту пятницу будет переведен в правительственный дом отдыха. Решение суда, свидетельствующее о растущем влиянии исламистов в Пакистане, ставит в трудное положение Вашингтон, который не может оставить этот вызов без ответа, но избегает конфликта с Исламабадом, от которого зависит афганское урегулирование.

В деле 47-летнего Ахмеда Омара Шейха, который отбывал пожизненное заключение за организацию в январе 2002 года похищения в Карачи и зверского убийства репортера американской газеты The Wall Street Journal Дэниела Перла, произошел новый драматичный поворот. Высший суд Пакистана пришел к выводу, что вина соотечественника в одном из самых резонансных преступлений 18-летней давности (американский журналист был обезглавлен и снят на видео) должным образом не доказана. Напомним, преступление произошло в тот момент, когда Пакистан присоединился к глобальной антитеррористической коалиции президента США Джорджа Буша-младшего в Афганистане.

Суд не вынес преступнику оправдательного приговора, но в то же время счел слишком жестким прежнее решение, в соответствии с которым Ахмед Омар Шейх вначале был приговорен к смертной казни через повешение, а затем 17 лет провел в камере для заключенных с пожизненным сроком. Согласно вердикту суда, 5 февраля Ахмед Омар Шейх будет переведен из тюрьмы в правительственный дом отдыха.

Ему будет запрещено покидать здание, пользоваться мобильной связью и иметь доступ к соцсетям, однако его смогут в любое время посещать родственники. Пакистанское правительство будет оплачивать им транспортные и прочие расходы на поездку.

При этом место нахождения Ахмеда Омара Шейха не разглашается.

«Его нужно перевести в комфортные условия, в хороший дом отдыха, где он может жить нормальной жизнью»,— заявил зачитавший вердикт высшей судебной инстанции судья Умар Ата Бандиал. «Это не полная свобода, но шаг к свободе»,— с воодушевлением отреагировал на приговор присутствовавший в зале суда отец осужденного Ахмед Саид Шейх.

Ахмед Омар Шейх Фото: Reuters

Родившийся в Великобритании в семье выходцев из Пакистана, до прихода в ряды радикальных исламистов Ахмед Омар Шейх учился в Лондонской школе экономики, одном из престижнейших университетов мира, однако карьере бизнесмена или топ-менеджера предпочел путь борца за дело «глобального джихада». Впервые он громко заявил о себе в 1994 году, приняв участие в похищении американского гражданина на территории Индии, в приграничном с Пакистаном штате Джамму и Кашмир, был арестован индийскими службами безопасности, однако освобожден в декабре 1999 года.

Обстоятельства его выхода на свободу были весьма драматичными. Группа исламских террористов захватила авиалайнер компании Indian Airlines, следовавший из столицы Непала Катманду в Дели, и заставила экипаж совершить посадку в аэропорту афганского города Кандагар, который тогда находился под контролем движения «Талибан» (запрещено в РФ).

В качестве условия освобождения команды и пассажиров террористы потребовали от индийских властей выпустить на свободу своих четырех соратников, одним из которых и был Ахмед Омар Шейх.

Учитывая, что талибы отказались сотрудничать с Дели и что не удалось провести спецоперацию по освобождению заложников, индийская сторона после четырех дней переговоров была вынуждена выполнить требование террористов.

Так Ахмед Омар Шейх оказался на свободе и, перебравшись в Пакистан, вскоре получил всемирную известность, на сей раз приняв участие в похищении и убийстве в Карачи американского журналиста.

Дэниел Перл, возглавлявший азиатское бюро газеты The Wall Street Journal, прибыл в Карачи для расследования роли пакистанских исламистских группировок в еще одном резонансном инциденте в воздухе, произошедшем в декабре 2001 года и едва не закончившемся трагедией. В сезон рождественских каникул самолет компании American Airlines, следовавший из Парижа в Майами, совершил экстренную посадку в аэропорту Бостона после того, как один из пассажиров, некий Ричард Рейд, попытался привести в действие взрывчатку, спрятанную в подошве его ботинок, однако был связан подоспевшими на помощь стюардессе членами команды. Воспользовавшись интересом Дэниела Перла к этой истории, Ахмед Омар Шейх вышел на репортера и заманил его в ловушку, после чего журналист был убит.

Решение Высшего суда Пакистана вызвало резкую реакцию в Дели: МИД Индии назвал освобождение Ахмеда Омара Шейха «насмешкой над правосудием и демонстрацией того, как Пакистан в действительности относится к борьбе с терроризмом».

Вопрос о фактически реабилитированном высшей судебной инстанцией Пакистана террористе со стажем, который сменил тюрьму на правительственный дом отдыха, стал одной из тем первой телефонной беседы нового госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши. Глава американской дипломатии выразил глубокую озабоченность освобождением террориста, причастного к зверскому убийству американского репортера. В заявлении Госдепартамента США отмечается, что «решение суда стало оскорблением для жертв терроризма во всем мире, в том числе и в Пакистане». Впрочем, в Вашингтоне пока воздерживаются от каких-либо резких шагов, включая возможность введения санкций против Исламабада.

«Демонстративная акция с освобождением из тюрьмы Омара Шейха — это политический сигнал высшего политического и военного руководства страны, который имеет двух адресатов,— поясняет “Ъ” директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.— Во-первых, это новая администрация в Вашингтоне, представители которой чуть раньше заявили о намерении пересмотреть талибо-американскую сделку, заключенную по инициативе Дональда Трампа 29 февраля 2020 года. Во-вторых, это "пакистанская улица" — общественное мнение внутри страны, которое благосклонно воспринимает риторику исламских радикалов».

По словам собеседника “Ъ”, талибо-американская сделка крайне важна для Пакистана — главного покровителя талибов. Освободив Ахмеда Омара Шейха, пакистанское военно-политическое руководство демонстрирует решимость продолжать лоббировать интересы движения «Талибан», позиционирующего себя в качестве выразителя интересов всех мусульман в регионе.

«Пакистан по-прежнему заинтересован в возвращении талибов к власти в Афганистане, хотя бы и в составе коалиционного правительства, где "яростные муллы" станут играть доминирующую роль»,— говорит Андрей Серенко.

Кроме того, существенную роль играет и внутриполитический фактор. «Премьер-министр Пакистана Имран Хан испытывает все большие проблемы в реализации своей социально-экономической политики. На этом фоне пакистанская оппозиция не скрывает планов уже в первой половине 2021 года досрочно отправить его в отставку. Организуя демарш с Омаром Шейхом, глава пакистанского правительства пытается изменить к себе отношение хотя бы у части соотечественников. При этом он активно разыгрывает антиамериканскую карту, открыто заявляя о том, что 20 лет назад Пакистан допустил ошибку, поддержав Америку в ее борьбе с талибами и "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация.— “Ъ”) в Афганистане»,— резюмирует эксперт.

Сергей Строкань