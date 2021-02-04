Криптовалюта Dogecoin подорожала в 1,5 раза после твита Илона Маска

Мем-криптовалюта Dogecoin прибавила 63% стоимости после нескольких сообщений о ней основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в Twitter. Курс Dogecoin к 17:00 мск 4 февраля вырос на $0,02 и достиг $0,05 за токен.

Илон Маск опубликовал несколько картинок, в том числе дорисованный кадр из мультфильма «Король лев». Господин Маск изображен на нем в виде обезьяны, которая стоит на скале и держит львенка с головой собаки породы сиба-ину — символа криптовалюты Dogecoin. В одном из следующих твитов бизнесмен назвал Dogecoin «народной криптовалютой».

Ранее на стоимость Dogecoin повлияла деятельность частных инвесторов из соцсети Reddit. Благодаря ей Dogecoin вырос за сутки более чем на 150%, а объем торгов им — на 3000%. До этого курс этой криптовалюты едва достигал сотых долей доллара.

Подробнее — в материале “Ъ” «Трейдеры с Reddit обратились к криптовалютам».