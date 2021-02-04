«Тоттенхэм» – «Челси»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 4 февраля

4 февраля «Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в матче 22-го тура АПЛ. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на эту встречу. На победу «Тоттенхэма» можно поставить за 3.70, на ничью – за 3.50, на победу «Челси» – за 2.15, на незасчитанный гол – за 2.50, на гол головой – за 2.55, на гол из-за штрафной – за 2.85.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Бэйла можно поставить за 5.00, на гол или ассист Вернера – за 2.45, на голевую передачу Бергвейна – за 8.00, на гол Зиеша из-за штрафной – за 12.00, на дубль Сон Хын Мина – за 15.00.

Сон Хын Мин

Сон Хын Мин – один из лучших игроков АПЛ по системе «гол+пас». В 20 матчах на его счету 12 забитых мячей и 6 голевых передач. На гол Сон Хын Мина можно поставить за 3.20, на гол правой ногой – за 4.00, на первый или последний гол – за 4.50, на голевую передачу – за 4.80, на гол и ассист – за 12.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Сон Хын Мина. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол головой за 20.00, первый и последний гол за 25.00, голы в обоих таймах за 25.00.

Тимо Вернер

Вернер – один из самых опасных игроков «Челси» в этом сезоне. В 20 матчах АПЛ он забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. На гол Вернера можно поставить за 3.20, на гол правой ногой – за 3.40, на голевую передачу – за 5.50, на гол во втором тайме – за 6.50, на гол из-за штрафной – за 15.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Вернера. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол левой ногой за 18.00, гол головой за 20.00, первый и последний гол за 35.00.

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