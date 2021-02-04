Управляющие компании Глазова оштрафовали на 200 тысяч рублей за плохую уборку снега

Штрафы на 200 тыс. руб. назначили управляющим компаниям Глазова за плохую уборку снега. Об этом написал глава города Сергей Коновалов на своей странице во «ВКонтакте».

«Качество работ во дворах по обращениям глазовчан отслеживаем вместе с жилинспекцией. В ходе таких проверок управляющим компаниям уже назначены штрафы на 200 тыс. руб. Проверки продолжаются: при неисполнении обязательств продолжим наказывать рублем»,— отметил господин Коновалов.

Напомним, что ранее премьер Удмуртии Ярослав Семенов раскритиковал организацию работ по уборке снега в регионе. Он отметил, что ответственные за это чиновники наступают «на одни и те же грабли».