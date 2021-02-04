Премьер Удмуртии раскритиковал качество работ по уборке снега

Премьер Удмуртии Ярослав Семенов раскритиковал организацию работ по уборке снега в регионе. Он отметил, что ответственные за это чиновники наступают «на одни и те же грабли», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Мы все с вами своевременно получаем прогноз погоды и осадков. Этого времени достаточно, чтобы эффективно организовать работу в этом направлении, но мы вновь наступаем на одни и те же грабли. Безусловно, есть положительные сдвиги, особенно в Ижевске в части очистки магистралей. Но, тем не менее, количество обращений граждан, а это один из самых главных наших показателей, за неделю увеличилось почти на 80%»,— отметил Ярослав Семенов.

Он подчеркнул, что чаще всего граждане жалуются на качество уборки снега в Ижевске, Глазове, Увинском районе, Можге, Воткинске и Сарапуле. С 25 января по 2 февраля на эту тему поступило более 756 обращений. Это 31% от их общего числа.

«В первую очередь, коллеги, я хочу услышать объективные причины, которые мешают вам выполнять эту важную для наших граждан работу. На финансирование я прошу не ссылаться, потому что у нас достаточно количество финансов на зимнее содержание дорог, как я уже сказал. Также прошу не пенять на погоду, потому что все мы знаем, что за последнюю неделю аномальных осадков у нас не было»,— добавил премьер.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев доложил о ситуации с уборкой снега в Ижевске. По его словам, основные претензии у горожан возникают к состоянию межквартальных проездов — на границах зон ответственности управляющих компаний и муниципальных подрядчиков, а также подходов к остановкам и пешеходным переходам.

«Эту синхронизацию мы и пытаемся настроить. В том числе — приходится штрафовать исполнителей. Так, за декабрь на муниципальных подрядчиков выписано штрафов на 1 млн руб. В январе количество предписаний на управляющие компании составило 123, количество предписаний на муниципальных подрядчиков составило 254»,— подчеркнул Олег Бекмеметьев.

В других муниципалитетах набор проблем примерно одинаков: недостаточная работа с обращениями граждан, несвоевременно организованная работа по содержанию и ремонту техники, человеческий фактор (больничные) и так далее. Также отмечается, что магистральные дороги почти во всех городах Удмуртии чистятся своевременно, а уборка снега в межквартальных проездах, в частном секторе и выездах из дворов оставляет желать лучшего. Ярослав Семенов поручил главам муниципалитетов доложить о решении проблем в течение недели.