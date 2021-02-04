Аналитики Chatham House посчитали пищевое производство главной причиной вымирания видов животных

Британский аналитический центр Chatham House представил доклад, посвященный проблемам сохранения разнообразия форм жизни на Земле. По мнению аналитиков, главными причинами сокращения видов животных на планете являются чрезмерное потребление пищи людьми и неправильно выстроенная система пищевого производства.

Авторы исследования отмечают, что скорость исчезновения видов животных сейчас намного выше, чем была 10 млн лет назад. А главной причиной сложившейся ситуации стал переход на массовое производство как можно более дешевых пищевых продуктов в последние 50 лет — с использованием всевозможных добавок и химикатов. При этом под выращивание сельскохозяйственных культур и пастбища выделяется все больше земель, при этом забираются территории, на которых раньше проживали дикие животные.

В докладе представлены три рычага, с помощью которых человечество могло бы переломить сложившуюся тенденцию к массовому вымиранию диких животных. Во-первых, авторы предлагают изменить рацион питания: есть больше растительной пищи и при этом в целом есть меньше. Во-вторых, начать защищать и выделять земли для дикой природы, ограничив выделение земель под сельское хозяйство. В-третьих, необходимо перейти к более устойчивому сельскому хозяйству, что подразумевает ограничение использования всевозможных химических добавок, а также замену монокультурного сельского хозяйства на поликультурное.

Кирилл Сарханянц