Фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае отпустили из-под стражи

Курагинский районный суд изменил обвиняемым по делу о прорыве дамбы на реке Сейба меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщили “Ъ” в пресс-службе Красноярского краевого суда. Напомним, из-за затопления в октябре 2019 года погибли 20 человек.

«Так как преступление квалифицируется как средней тяжести, то содержать подсудимых под стражей можно не более шести месяцев с момента поступления дела в суд»,— пояснили в суде.

Фигурантам дела запрещено покидать место жительства, находиться в районе работ на реке Малая Сейба, общаться со свидетелями и потерпевшими, а также пользоваться мобильной связью и интернетом.

Новая мера пресечения избрана на два месяца, до 4 апреля. В суде добавили, что на сегодняшний день по этому делу опрошены 28 потерпевших из 32. Судебное следствие продолжается.

Как сообщалось, 19 октября 2019 года в Красноярском крае на реке Сейба произошло разрушение пяти дамб золотодобывающего предприятия «Сисим». В результате из-за затопления вахтового поселка погибли 20 старателей, еще 23 человека получили травмы различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Обвиняемыми по нему привлечены директор артели Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. По версии следствия, чтобы скрыть от проверяющих загрязнение реки промотходами, они распорядились копить грязную воду за технологическими дамбами, которые не выдержали напора.

О судебном процессе по делу — в публикации “Ъ” «Златоутопители».

Дарья Решетникова, Новосибирск