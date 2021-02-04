В Великобритании протестируют смесь двух разных вакцин от COVID-19

В Великобритании начался набор добровольцев для проверки эффективности использования двух разных вакцин для вакцинации от COVID-19. Это первое в мире подобное тестирование, его проводит Оксфордский университет, и используются вакцины производства AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. Правительство выделит на эти испытания £7 млн.

Как отмечается в заявлении Oxford Vaccine Group, которая будет заниматься тестированием, планируется набрать чуть больше 800 добровольцев в возрасте старше 50 лет, еще не прошедших вакцинацию. Часть из них получат первую дозу вакцины AstraZeneca, часть — Pfizer/BioNTech. Затем через несколько недель половина группы получит вторую дозу той же самой вакцины, остальным введут другую вакцину.

В ходе тестирования ученые хотят установить, насколько будет отличаться степень защиты в этом случае по сравнению с обычным введением двух доз одной и той же вакцины. Если степень защиты будет такая же или выше, использование двух разных вакцин позволит более гибко обеспечивать население необходимым количеством доз. Кроме того, ряд экспертов высказывает мнение, что введение двух разных вакцин может дать человеку большую защиту от новых штаммов коронавируса. Об этом свидетельствуют проведенные опыты на мышах.

Об опубликованных The Lancet результатах третьей фазы испытаний российской вакцины — в материале “Ъ” «"Спутник V" стимулировал появление авторитета».

Алена Миклашевская