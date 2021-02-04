Разработчики «Спутника V» заявили о халяльности вакцины

Разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили о ее халяльности . Об этом сообщает РИА «Нoвости» со ссылкой на Духовное управление мусульман (ДУМ) России.

Напомним, на прошлой неделе ДУМ Татарстана обратилось к разработчикам «Спутника V» с просьбой проверить вакцину на халяльность. В организации это объяснили «заботой о верующих», поскольку в вакцине может быть свиной желатин, который запрещен к употреблению среди мусульман.

«Пришёл ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещённого с точки зрения ислама там нет», — сказал зампредседателя ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов.

Он добавил, что на следующей неделе запланировано совместное заседание богословов с представителями научных институтов, которые занимаются разработкой вакцин. Кроме того, по этому поводу ДУМ планирует разработать богословско-правовое заключение – фетву.

"Ъ-Казань"