«Трансмашхолдинг» купит у Rolls-Royce завод двигателей в Норвегии

Международное подразделение «Трансмашхолдинга» TMH International договорилось с Rolls-Royce Group о покупке завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines в Норвегии. Сумма сделки не разглашается.

«Приобретая Bergen Engines, TMH International рассчитывает расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий»,— сообщила пресс-служба холдинга.

В состав Bergen Engines входят: металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сервисные центры в семи странах. «Ожидается, что синергия инжиниринговых и производственных компетенций норвежского предприятия и российских дизелестроительных площадок "Трансмашхолдинга" ускорит реализацию стратегии развития технологий с нулевым балансом выбросов углерода»,— говорится в сообщении.