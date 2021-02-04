04 февраля, четверг
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«Трансмашхолдинг» купит у Rolls-Royce завод двигателей в Норвегии

Международное подразделение «Трансмашхолдинга» TMH International договорилось с Rolls-Royce Group о покупке завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines в Норвегии. Сумма сделки не разглашается.

«Приобретая Bergen Engines, TMH International рассчитывает расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий»,— сообщила пресс-служба холдинга.

В состав Bergen Engines входят: металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сервисные центры в семи странах. «Ожидается, что синергия инжиниринговых и производственных компетенций норвежского предприятия и российских дизелестроительных площадок "Трансмашхолдинга" ускорит реализацию стратегии развития технологий с нулевым балансом выбросов углерода»,— говорится в сообщении.

Bergen Engines основан в 1946 году. За время работы поставил заказчикам более 7 тыс. двигателей, из которых 5 тыс. находятся в эксплуатации. Сейчас на предприятии работают около 900 сотрудников.

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