Тайна связи уточнит свое положение

Минцифры может лишить россиян тайны связи. Ведомство предлагает упростить силовикам доступ к информации о мобильных звонках, их стоимости и длительности, а также о местоположении мобильных телефонов. До сих пор операторы предоставляли эту информацию лишь в крайних случаях и только по решению суда. Но в Минцифры считают, что эти сведения не попадают под положение о тайне связи, а потому правоохранители могли бы получать эти данные по запросу. Но чем это грозит гражданам? И останется ли у россиян право на тайну связи? Разбирался Владислав Викторов.

В России под тайной связи понимается три различных вида информации, но все они регулируются разными нормами закона. Первое — это само содержание разговоров и переписок, оно защищается правом на неприкосновенность частной жизни. Далее — имена абонентов, но они считаются персональными данными, поэтому как таковая тайна связи к этому не имеет отношения. И есть третий вид — это сведения о соединениях, то есть откуда шел звонок, сколько длился и сколько стоил. Но поскольку эти данные никак не связаны с содержанием разговора, то регулировать их как тайну связи некорректно. Да и к персональным данным их не отнести, но зато защищается эта информация также строго.

По сути, Минцифры предлагает лишь уточнить положение закона, поясняет заместитель директора Института права и цифровой среды Высшей школы экономики Михаил Якушев: «У нас под тайной связи, согласно конституционному пониманию, подразумевается сохранение конфиденциальности, собственно, сообщений. То есть нельзя вскрывать переписку, читать электронную почту и так далее. Но если к сведениям об абонентах еще можно в чистом виде применить положение о персональных данных, то по сведениям о соединениях такой определенности не было. И вот здесь сделана первая попытка такую определенность ввести. С точки зрения юриста, здесь речь идет об уточнении, нет чего-то такого, что должно вызывать тревогу».

Однако эти уточнения делаются в интересах прежде всего силовиков, что и заставляет задуматься о рисках злоупотреблений. Согласно действующим правилам, операторы связи могут не предоставлять эту информацию органам власти без постановления суда. Но в 2019 году это обернулось крупным штрафом для большой тройки операторов — те отказались передать информацию налоговикам о времени вызова и продолжительности звонков по конкретным номерам телефонов. Арбитражный суд Москвы счел, что эти сведения не защищаются Конституцией. И если поправки Минцифры примут, то россияне могут практически лишиться права на тайну связи, считает управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян:

«Это попытка облегчить себе задачу по получению неограниченного количества информации.

На текущий момент мобильные операторы отказывают в передаче информации по геолокации, по билингу без судебного решения. Конечно, силовики получали ее по запросам, и операторы мобильной связи сливают эти данные, сливали и во время пандемии в исключительных обстоятельствах. Но, тем не менее, есть какой-то барьер, который усложняет эту процедуру».

Вопрос предоставления силовикам доступа к информации о мобильных звонках и местоположении телефонов обсуждается не в первый раз. Чаще всего это объяснялось тем, что с помощью таких сведений будет проще искать пропавших людей. Но, вообще-то, эти данные можно использовать и просто для слежки, отмечает руководитель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров, хотя это довольно устаревший способ: «Правоохранительная деятельность у нас имеет ряд существенных недостатков, нет инновационных продуктов, которые бы внедрялись. Мы пытаемся на этих гнилых вожжах поехать дальше. В Москве есть камеры городского видеонаблюдения, совмещенные с IMEI-catcher — это миниатюрная сотовая вышка, которая услуг связи не предоставляет, но фиксирует IMEI всех устройств, которые находятся в зоне действия. Эта возможность уже существует — по IMEI находить».

Однако эксперты отмечают, что информация о мобильных звонках и местоположении телефонов может представлять еще и коммерческий интерес, поскольку это не что иное, как большие данные. И без дополнительных уточнений поправки Минцифры могут привести к тому, что эти сведения заинтересуют не только силовиков.