Беглов предложил финансировать празднование дня работника уголовно-исполнительной системы из бюджета Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в законодательное собрание инициативу, в случае принятия которой 12 марта будет объявлено в городе днем работника уголовно-исполнительной системы. Об этом свидетельствует документ на сайте ЗакСа.

Согласно сопроводительному письму, губернатор отмечает важность системы ФСИН Петербурга и Ленобласти и считает, что все приуроченные к дате мероприятия необходимо финансировать из городского бюджета.

Оппозиционные депутаты в парламенте уже возмутились данной инициативой. Например, лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский в разговоре с “Ъ” отметил, что по данной инициативе будет «интересная дискуссия».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург