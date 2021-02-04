Волжское пароходство доставило оборудование для строительства морского терминала в Усть-Луге

Судоходная компания «Волжское пароходство» (входит в VBTH — судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding Владимира Лисина) доставило негабаритное оборудование для строительства морского перегрузочного терминала в Ленинградской области. Груз перевезли из Калининграда в порт Усть-Луга, сообщили в пресс-службе компании.

Волжское пароходство перевозило две переходные галереи длиной 65-70 метров и четыре грузовые стрелы длиной 53 метра. Вес каждого грузового места достигал 155 т. Для доставки использовали два теплохода Волжского пароходства класса проекта DCV36 «Оникс» и «Чароит». Общий объем перевезенного оборудования составил около 1 тыс. т.

Проект транспортировки негабаритных грузов разработали специалисты ООО «Волго-Балтик Логистик» совместно с инженерами АО ЦНИИМФ, ООО «Транс Инжиниринг Компани» и ООО «Цифровые Морские Технологии».

Строительство морского терминала в Усть-Луге планируют завершить до 2022 года. Одним из основных грузоотправителей будет компания «ЕвроХим». Пропускная способность комплекса должна составить более 6 млн т в год, грузооборот — 5,5 млн т в год.

Анастасия Еремина