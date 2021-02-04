Чистая прибыль «Магнита» в 2020 году выросла на 120%

Выручка розничной сети «Магнит» в 2020 году составила 1,51 трлн руб. Это на 13,3% больше, чем годом ранее, следует из отчета компании.

Чистая прибыль увеличилась на 120,8% год к году и составила 37,8 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли выросла с 1,2% в 2019 году до 2,4% в 2020 году. Выручка по итогам четвертого квартала увеличилась на 10,7% – до 395,2 млрд руб. Чистая прибыль практически утроилась год к году и составила 11,1 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли выросла с 1,1% в 4 квартале 2019 г. до 2,7% в 4 квартале 2020 г.

Среди основных направлений активнее всего в 2020 году рос сегмент дрогери (сеть «Магнит Косметик»): выручка увеличилась на 22,4% – до 134,3 млрд руб. За этот же период выручка формата магазинов у дома выросла до 1,161 трлн руб. (+13,8%). Сегмент супермаркетов подрос всего на 1,7% – до 203,5 млрд руб.

По итогам 2020 года сопоставимые продажи (LFL) «Магнита» увеличились на 7,4% на фоне роста среднего чека на 14,1% и снижения трафика на 5,9%. Валовая рентабельность составила 23,5%, увеличившись за год на 74 б.п. Ритейлер отмечает, что это произошло на фоне улучшения коммерческих условий, снижения промо-активности в сочетании с увеличением охвата промо и повышением рентабельности промо-мероприятий, снижения потерь и логистических затрат, частично нивелированных расходами на программу лояльности.

Показатель EBITDA составил 109,4 млрд руб. Рост рентабельности по EBITDA на 97 б.п. до 7% произошел за счет сильной динамикой валовой рентабельности и сокращением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов.

«Мы входим в 2021 год с совершенно другой финансовой позицией – c долговой нагрузкой на уровне 1.1x, улучшениями в оборотном капитале и свободным денежным потоком в размере 85 млрд рублей. Это дает возможность ускорить развитие, сохраняя высокие требования к доходности», – прокомментировал финансовые итоги компании президент «Магнита» Ян Дюннинг.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам третьего квартала 2020 года общая выручка торговой сети «Магнит» выросла по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года на 11,9% и составила 383,2 млрд руб.

Чистая прибыль «Магнита» за 2019 год снизилась по сравнению с предыдущим годом на 49% и составила 17,1 млрд руб.

Алексей Белянин