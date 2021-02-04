Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой из 60 спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 отправилась на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Трансляция запуска проходит в Twitter SpaceX.

Запуск прошел в 1:19 по времени Восточного побережья США (9:19 мск) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Примерно через 1 час 5 минут после запуска ракета должна вывести спутники на орбиту.

Это 18-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года. Предыдущая партия из 60 спутников была запущена 20 января. Сейчас орбитальная группировка SpaceX состоит из 1023 космических аппаратов. В планах компании — развернуть группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а затем увеличить ее до 30 тыс.) и обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.