BCG: число использующих наличные россиян сократилось вдвое

Из-за пандемии COVID-19 число россиян, которые используют наличные деньги, уменьшилось вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). Вместе с тем выросло число впервые попробовавших цифровой банкинг россиян.

«В России, несмотря на изначально довольно высокую долю цифрового и безналичного банкинга, за время пандемии резко сократилось число людей, приоритетно использующих наличные (-48%), и выросло число людей, впервые попробовавших новые форматы банковского обслуживания: +8% для онлайн банкинга и +7% для мобильного банкинга»,— говорится в сообщении.

От посещения банковских отделений в пользу дистанционного обслуживания готовы отказаться почти треть граждан. Кроме того, эксперты BCG ожидают, при любом сценарии восстановления экономики после пандемии выручка банковского сектора будет расти от 1,2 до 5,8% годовых до 2024 года.