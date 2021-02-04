«Медиазона»: арестованные на акции протеста часами ждут оформления в Сахарово

Автобусы с арестованными за акции протеста часами стоят у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве без условий для длительного содержания людей, сообщает «Медиазона».

По данным издания, автобус, в котором находится главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, который накануне получил 25 суток ареста за ретвит шутки, только в половине пятого часа утра заехал на территорию ЦВСИГ. Еще один автобус простоял в ожидании пять часов перед тем, как подъехать к зданию.

В автобусах, по словам арестованных, выключают двигатели, из-за чего салон не обогревается. В туалет людей выпускают только после длительных просьб. Некоторые автобусы разворачиваются и возвращаются в отделы полиции.

Ранее «ОВД-Инфо» сообщил, что суды 3 февраля назначили административные аресты 96 людям из-за акций в поддержку Алексея Навального. В общей сложности с 23 января такое наказание получили около 750 человек — они проведут под арестом в сумме около 6,3 тыс. дней. Суды также назначили больше 500 штрафов на сумму больше 6 млн руб.

О последней акции протеста — в материале “Ъ” «Минский вечер в Москве».