Минэнерго США допускает рост цен на нефть Brent до $173 к 2050 году

Минэнерго США опубликовало ежегодный энергетический прогноз с разными вариантами роста цен на нефть (.pdf). В «сценарии высоких цен» стоимость барреля Brent ожидается на уровне $173 к 2050 году. Базовый сценарий предполагает рост до $95, а «сценарий низких цен» — $48.

Минэнерго ожидает в краткосрочной и среднесрочной перспективе более медленный рост цен на нефть, чем предполагалось в отчете 2020 года. Это связано со сложной экономической ситуацией. В базовом сценарии добыча нефти в США вернется на уровень 2019 года к 2023 году. Показатель зависит от роста цен на нефть. Если они будут увеличиваться быстрее, то и добыча «последует этой динамике».

Баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE торгуется на уровне $58,7. 2 февраля она впервые за год превысила $58. Цены растут на фоне слабого роста предложения в рамках сделки ОПЕК+. Рост поддерживают расширение вакцинации против коронавируса и холода в Америке и Азии.

Подробнее — в материале “Ъ” «Нефть заиграла на морозе».