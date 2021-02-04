Представитель ВОЗ: публикация в The Lancet говорит об эффективности «Спутника V»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович приветствовала публикацию в медицинском журнале The Lancet о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Она отметила, что в материале говорится об эффективности вакцины.

«Мы приветствуем публикацию, которая очень хорошо говорит об эффективности вакцины»,— сказала госпожа Вуйнович в эфире «России 24».

Представитель ВОЗ рассказала, что организация ведет переговоры о поставках вакцин нуждающимся странам. По ее мнению, важно «не оставить тех, кто не может купить вакцину». Она выразила надежду, что Россия и другие страны окажут поддержку по предоставлению вакцины всем нуждающимся.

На сайте The Lancet 2 февраля вышла статья о результатах третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V». Промежуточный анализ показал эффективность вакцины 91,6%. «Спутник V» создан Центром имени Гамалеи и зарегистрирован в России в августе 2020 года. Российский фонд прямых инвестиций допускает, что вакцина будет одобрена в ЕС в марте. Сейчас она одобрена в 19 странах мира.

Об эффективности российской вакцины — в материале “Ъ” «"Спутник V" стимулировал появление авторитета».