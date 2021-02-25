«Мужчины тоже могут носить мои украшения»

Старейший ювелирный дом Вандомской площади Boucheron выпускает две коллекции высокого ювелирного искусства в год. Первую обычно показывают в январе во время Недели от-кутюр в Париже, вторую — в июле. И если июльская коллекция может быть посвящена чему угодно, то январская всегда вдохновлена архивами Boucheron. Из богатого наследия дома креативный директор дома Клер Шуан выбирает близкую себе тему, и это всегда вопрос стиля. Фредерик Бушерон был сыном не ювелира, но портного, поэтому в архивах Boucheron много отсылок к высокой моде. В наступившем 2021 году Клер Шуан представила коллекцию Histoire de Style, Art Deco, основанную на творениях Boucheron 1920–1930-х годов, периода становления стиля ар-деко.

— Почему именно ар-деко?

— Это мой любимый стиль. Работу над новой январской коллекцией я, как всегда, начала с изучения архивов. В этот раз я выбирала вещи, которые нравятся мне больше всего,— с чистыми линиями. И, конечно же, ими оказались украшения 1920-х годов, выполненные в стиле ар-деко.

Boucheron. Колье-трансформер Plastron Emeraudes. Белое золото, платина, бусины замбийского изумруда (общий вес 1071,97 карата), оникс, черный лак, бриллианты Фото: Boucheron

— Все украшения коллекции созданы на основе архивных эскизов?

— Иногда мы начинали с украшения из архивов, переосмысляли его, старались взглянуть на него по-новому. А иногда создавали совершенно новые вещи в духе ар-деко. Этой коллекцией я хотела показать, что между прошлым и настоящим или будущим нет противостояния. Создавая предмет высокого ювелирного искусства, стараешься придумать то, что превосходно выглядит сегодня и в то же время пройдет испытание завтрашним днем. Это срабатывает только в случае хорошего дизайна.

Для меня было важно создать современную коллекцию, несмотря на то что стилю ар-деко почти сто лет.

— На видео украшения коллекции носят и женщины, и мужчины. Почему вы решили предложить сильному полу примерить Boucheron?

— Для меня ар-деко — одновременно женственный и мужественный стиль. Мы построили коллекцию на антагонизмах ар-деко: чистые линии и роскошные материалы, черно-белое и вкрапления цвета, женское и мужское, возможность носить вещи разными способами. Во времена «ревущих двадцатых» женщины освободились от условностей. Они коротко стригли волосы, носили мужскую одежду, подчеркивая тем самым свою женственность. Высокое ювелирное искусство — это всегда вопрос стиля. С его помощью не только женщины, но и мужчины могут подчеркивать свою уникальность. Конечно, мужчины тоже могут носить мои украшения, если они того пожелают. Колье-трансформер Lavalliere Diamants идеально передает эту идею. Оно отлично пойдет женщине, но оно еще лучше на мужчине в качестве броши.

Boucheron. Колье-трансформер Lavalliere Diamants. Белое золото, оникс, черный лак, бриллианты Фото: Boucheron

— Гендерный вопрос в наши дни очень популярен. Имели ли вы его в виду, работая над коллекцией?

— Пожалуй, да. В самом начале работы, когда эскизы готовы, мы помещаем их на фото людей в Photoshop, чтобы посмотреть, как выглядит украшение. В этот раз мы с самого начала присматривались и к мужчинам. Гендерный вопрос сейчас очень важен, но я бы не хотела создавать нечто искусственное, странное. Я всегда ищу естественную причину.

— За цвет в коллекции отвечают изумруды. Почему именно они?

— Обожаю изумруды. Для меня это камень ар-деко. А еще мне нравится, когда украшения коллекции, если смотреть на все одновременно, хорошо сочетаются с эстетической точки зрения. Если использовать только изумруды, коллекция будет более однородной. Все ко всему подходит, и это прекрасно.

— Есть ли у вас самой любимая вещь в коллекции?

Boucheron. Брошь от колье-трансформера Cravate Emeraude. Белое золото, платина, замбийский изумруд (8,02 карата), оникс, черный лак, бриллианты Фото: Boucheron

— Пожалуй, мужская брошь Lavalliere. Каждый раз, когда я вижу это украшение на фото, оно мне очень нравится. Если выбрать еще одно, то им будет Col Emeraudes. Мне нравится, что в нем мы расположили изумруды горизонтально. С точки зрения дизайна это два моих любимых украшения. Любители роскошных драгоценных камней наверняка выберут Plastron Emeraudes, созданное по мотивам колье 1929 года,— в нем более 1000 карат изумрудов исключительного качества. Не уверена, что я когда-нибудь видела столько подобных камней раньше. Они очень чистые, великолепного цвета.

Беседовала Екатерина Зиборова