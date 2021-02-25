Панда из Швейцарии

Новый хронограф Zenith 2021 года продолжает серию премьер 2020-го и 2019-го, когда марка начала праздновать 50-летие своего знаменитого механизма El Primero.

Мы помним историю, как несколько швейцарских часовых марок плюс одна японская вступили в соревнование: кто первым сделает хронограф с автоматическим подзаводом. Кроме Zenith и Seiko это были заключившие тройственный союз Heuer, Breitling и Buren. О победителе спорят до сих пор, все зависит от того, за что присуждать победу. И если посмотреть на соревнование, завершившееся в 1969 году, с той точки зрения, какой механизм был совершеннее, звезду героя придется отдать инженерам Zenith. Они поставили на интегрированный хронограф, а не на бутерброд из механизма и модулей. И уж тем более они заслужили победу, потому что механизмы конкурентов остались в своем времени, а механизм Zenith, пережив полвека, стоял и стоит в лучших хронографах, кстати, не только «зенитовских». Окрещенный El Primero, «первым» — название не зря было взято в международном языке эсперанто,— он до сих пор составляет славу марки.

Старинная мануфактура Zenith в Ле-Локле — место рождения El Primero Фото: Zenith

В прошлом и позапрошлом году Zenith выпустил несколько мемориальных моделей в память о первых El Primero. Новый Zenith Chronomaster Sport — их продолжение. «Когда мы посмотрели на то, что было сделано в последующие годы, мы обнаружили Chronomaster De Luca, названный в честь итальянского продавца, и линию Rainbow 1992 года,— говорит генеральный директор Zenith Жюльен Торнар.— Мы решили, что стоит создать более современные, повседневно-спортивные часы в линейке Chronomaster в духе этих образцов. Chronomaster Sport — это в основном наследие De Luca и Rainbow».

Эскизы часов Zenith Chronomaster Sport Фото: Zenith

У Zenith De Luca интересная история. После того как новые владельцы-американцы попытались, да не смогли уничтожить El Primero, две другие швейцарские марки пришли на помощь Zenith. В самых совершенных на тот момент хронографических механизмах были заинтересованы сначала Ebel, а потом и Rolex, которая решила оснастить El Primero свою знаменитую модель Daytona. На мануфактуре Zenith в Ле-Локле мне показывали специальное помещение, где работали приемщики Rolex. Зенитовские механизмы стояли в Daytona до тех пор, пока женевская марка не сделала стопроцентно собственный хронограф. Но успех Daytona заставил итальянского партнера Де Луку заказать Zenith особую модель, так и называемую с тех пор De Luca.

Zenith Chronomaster Sport в стальном корпусе 41 мм с черным керамическим кольцом циферблата, механизм El Primero 3600 с 60-часовым запасом хода, стальной браслет Фото: Zenith

Я видел ее однажды на выставке, и это очень красивые часы. Они были похожи на Daytona, но многим отличались, и даже в лучшую сторону. У них было вращающееся кольцо циферблата, позволяющее засекать время, как в часах для ныряльщиков. Благодаря тому что механизм El Primero имел рекордную частоту 5 Hz или 36 600 полуколебаний в час и мог отмерять отрезки времени до 1/10 секунды, на кольце были нанесены метки десятых долей, а секундный круг внутри циферблата обнимала шкала тахиметра. Между отметками «4 часа» и «5 часов» появилось окошко даты в форме трапеции — усложнение, которого не было у Rolex. У De Luca был классический циферблат «панда» с тремя счетчиками, причем как «прямая» так и «обратная» панда. Такова была первая серия. Вторая серия итальянского заказа вышла уже без вращающегося кольца.

Zenith Chronomaster Sport на черном каучуковом браслете с фактурой Cordura Фото: Zenith

De Luca выпускались недолго, возможно, для того, чтобы не спорить в популярности с союзниками из Rolex, но это очень востребованные у коллекционеров часы. Новые Zenith Chronomaster Sport, конечно, модели нового времени. Шкала тахиметра вынесена на кольцо циферблата из стали с керамикой, на циферблате три счетчика сведены поближе друг к другу, сглаживая «эффект панды», а один из них подкрашен голубым цветом в духе первых «цветных» изданий El Primero. И главное — поскольку эти часы также сделаны в честь El Primero, задняя крышка стального 41-миллиметрового корпуса не стальная, какой она была раньше, а прозрачная, из сапфирового стекла. Монолитный ротор автоподзавода с надписью Zenith уступил место ажурной трехлучевой конструкции, где центр выполнен в виде символа марки — пятиконечной звезды. Так маховик не перекрывает при движении механизм, усовершенствованный El Primero 3600 с увеличенным запасом хода в 60 часов, на котором синим цветом отмечена одна из главных деталей интегрированного хронометра — колонное колесо.

Zenith Chronomaster Sport на синем каучуковом браслете с фактурой Cordura Фото: Zenith

Новая модель прославляет El Primero, но намекает, что праздники кончаются. Невозможно продлить 50-летие на годы. Вслед за моделями с отчетливым ощущением винтажа приходят часы, принадлежащие своим обликом сегодняшнему дню. «Если вы знаток, коллекционер, вы сразу поймете, что у нас были похожие часы и откуда мы черпали вдохновение,— объясняет Торнар.— Но если вы не особо знакомы с нашим легендарным прошлым или даже с самой маркой Zenith, вы просто увидите красивые удобные спортивные часы».

Алексей Тарханов