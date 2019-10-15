Бархатный резон

Чтобы крымские гостиницы могли конкурировать с турецкими отелями, «Опора России» предлагает снизить стоимость выдаваемых на их строительство кредитов до 3% и предоставить бизнесу налоговые послабления. Но если даже правительство согласится на эти меры, они вряд ли помогут привлечь в Крым крупных инвесторов: риск попасть под санкции со стороны США остается для них серьезной преградой.

«Опора России» обратилась в правительство РФ с предложением разработать дополнительный комплекс мер для налоговой, финансовой и инфраструктурной поддержки туристической отрасли в Крыму, говорится в письме на имя Дмитрия Медведева (копия есть у “Ъ”). Прорыв в туристической инфраструктуре невозможен без привлечения на полуостров частных инвестиций, следует из текста. По мнению «Опоры России», повысить привлекательность региона можно за счет внедрения кредитования на строительство гостиниц под 3% годовых при сроке окупаемости в 20 лет, снижения налогов на недвижимость и землю, тарифов на электроэнергию. Представитель премьера Олег Осипов переадресовал вопросы “Ъ” в аппарат вице-премьера Дмитрия Козака. Его представитель Илья Джус заявил, что там документ не получали. Источник “Ъ”, близкий к аппарату правительства, говорит, что проработать вопрос было поручено Минэкономики, Ростуризму и Совету министров Крыма.

Необходимость дополнительных мер поддержки для Крыма в «Опоре России» связывают с высокой конкуренцией со стороны турецких отелей.

Сейчас Крым и Турцию посещает сопоставимое количество туристов — 6,8 млн и 6 млн человек в год. Турецкие отельеры имеют доступ к 25-летним кредитам под 2% годовых. Кроме того, они освобождены от уплаты налога на землю и прибыль до момента возврата вложенных средств. Для гостиничного сектора действует нулевой НДС, дополнительно правительство компенсирует 50% затрат на электричество и обучение персонала.

Исполнительный директор Туристического альянса Крыма Светлана Возная называет недоступность кредитов одной из ключевых проблем, сдерживающих приток инвестиций в регион. Эксперт указывает, что после перехода полуострова под юрисдикцию РФ расходы отельеров значительно возросли. «Так, после пересмотра кадастровой стоимости недвижимости аренда у муниципалитета 1 га земли в сельской местности подорожала с 564 тыс. руб. до 5 млн руб. в год»,— говорит она. Госпожа Возная объясняет, что сейчас предприятия малого и среднего бизнеса могут привлекать кредиты под 8,5% годовых, но и эта стоимость остается для них неподъемной. По ее мнению, речь должна идти о 2,5%. Эксперт добавляет, что дополнительной мерой поддержки крымских гостиниц, в частности, может стать снижение налоговой нагрузки на период низкого туристического сезона.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова настаивает, что основные риски для крупных отельеров политические и продиктованы санкциями.

«Даже российские инвесторы говорят, что, пока Сбербанк не откроет в Крыму свое отделение, они не будут вкладывать туда свои деньги»,— поясняет она. К этому добавляется высокая сезонность спроса: из-за того, что гостиницы работают фактически только летом, их среднегодовая загрузка в среднем менее 50%, добавляет эксперт. «В Сочи росту среднегодовой загрузки способствуют горнолыжные курорты и деловая активность, но в Крыму мероприятия могут проводить далеко не все компании из-за санкций»,— рассуждает она. Дополнительными преградами эксперт называет неопределенный статус в Крыму многих земельных активов, высокие затраты на создание инженерных сетей, отсутствие на месте квалифицированного персонала.

Партнер компании НАФКО Павел Иккерт объясняет, что основной риск для потенциальных инвесторов — попадание в санкционные списки США и Евросоюза. Европейские санкции ограничивают вложения в инфраструктуру, телекоммуникации, технологии и энергетику. «Американские санкции пожестче»,— объясняет господин Иккерт. При этом эксперт указывает, что инвестировать в Крым с минимальными рисками включения в санкционные списки можно через офшоры.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев