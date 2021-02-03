США поддержали санкции Зеленского против украинских телеканалов

США солидарны с президентом Украины Владимиром Зеленским в решении ограничить вещание трех оппозиционных украинских телеканалов — «112.Украина», NewsOne и ZIK, заявило американское посольство на Украине. Вчера, 2 февраля, господин Зеленский подписал указ о введении санкций против этих телекомпаний и их владельца оппозиционного депутата Тараса Козака на пять лет.

«США поддерживают вчерашние действия Украины по противодействию злокачественному влиянию России,— написала дипмиссия в Facebook.— Мы все должны работать сообща, чтобы не допустить дезинформации в информационной войне против суверенных государств».

В октябре телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK показали фрагмент встречи главы «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука с Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве. Надзорные органы Украины сочли, что действия компаний были направлены «на формирование положительного образа Владимира Путина и государства-агрессора». Представители телеканалов назвали решение президента Украины «политической расправой над неугодными СМИ».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Свободу политотключенным».