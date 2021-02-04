Порох не тетка

ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) обратилось в арбитражный суд с заявлением о банкротстве головного предприятия «Роскосмоса», ФГУП «НПО „Техномаш“». Последнее должно было выполнить на пермском предприятии работы по реконструкции производства смесевого твердого топлива в общей сложности на сумму более 635 млн руб. В итоге подрядчик получил аванс на сумму свыше 424 млн руб., контракт исполнен не был, а в отношении экс-директора «Техномаша» было возбуждено уголовное дело в связи с хищением средств, выделенных на программы. Затем ФКП добилось судебных решений о взыскании более 635 млн руб. Собеседники на предприятии предполагают, что заявление о банкротстве необходимо для списания нереальной к взысканию дебиторской задолженности.



Заявление о признании ФГУП «НПО „Техномаш“» несостоятельным ФКП «Пермский пороховой завод» направило в Арбитражный суд Москвы 18 января. Сумма долга НПО в карточке не уточняется, пока что заявление оставлено без движения для решения вопроса об уплате госпошлины.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. Финансовые показатели не раскрываются. В этом году Пермский пороховой завод может быть передан в контур холдинга «Технодинамика», которым владеют структуры бизнесмена Виктора Григорьева, а также «Ростех».

НПО «Техномаш» на протяжении нескольких лет было важным парт­нером пермского предприятия. В декабре 2016 года с дочкой «Роскосмоса» был заключен государственный контракт по реконструкции смесевого твердого топлива на ФКП «Пермский пороховой завод». Он предусматривал разработку документации и выполнение строительно-монтажных работ и сдачу объекта к 1 ноября 2017 года. В итоге, по мнению заказчика, своих обязательств «Техномаш» не выполнил. «Фактически были произведены работы на сумму чуть больше 3 млн руб.,— говорит собеседник „Ъ-Прикамье“, знакомый с позицией порохового завода,— а заказчик перечислил аванс на сумму более 424 млн руб.». При этом общая цена работ превышала 575 млн руб.

В результате стороны вступили в череду судебных споров, так как ППЗ обратился с заявлением о расторжении контракта. Ответчик, в свою очередь, указывал, что не смог выполнить его условия, поскольку конкурсная документация не соответствовала рабочей в части объемов и сметной стоимости, а также условиям госконтрактов. Это привело к тому, что фактически затраты подрядчика должны были увеличиться в шесть раз. В итоге стороны заключили мировое соглашение, которое предусматривало выполнение госконтракта к 30 ноября 2018 года на прежних условиях. Но еще до истечения этого срока пороховой завод решил в одностороннем порядке контракт разорвать.

Параллельно ситуация развивалась и в уголовной плоскости. В 2018 году следственными органами МВД было возбуждено уголовное дело по факту хищения более 417 млн руб., выделенных для реконструкции производства на ППЗ. Через несколько месяцев в рамках его расследования был задержан бывший директор НПО «Техномаш» Дмитрий Панов. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а сам господин Панов решением Замоскворецкого суда был отправлен в СИЗО. О ходе и результатах расследования официально не сообщалось.

ФКП «Пермский пороховой завод» также пыталось взыскать средства, которые были уплачены предприятием ответчику. Так, 31 декабря 2019 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск о взыскании с «Техномаша» почти 210 млн руб., это решение устояло в кассационной и апелляционной инстанциях. 9 декабря прошлого года ППЗ удалось добиться решения уже о взыскании с НПО более 425 млн руб. При этом в обоих случаях в мотивировочной части решений указывается, что речь идет о денежных средствах, выплаченных в качестве аванса. Последнее решение в законную силу еще не вступило.

C пресс-центром НПО «Техномаш» связаться не удалось. На звонки по указанному на сайте компании номеру никто не ответил.

«Судя по всему, банкротство „Техномаша“ необходимо пороховому заводу для того, чтобы списать дебиторскую задолженность,— предполагает источник, знакомый с ситуацией на пермском предприятии.— После того как должник будет признан несостоятельным, никаких денег завод не получит».

Дмитрий Астахов