Расходы на строительство новой сцены Оперного театра и здания Художественной галереи будут скорректированы

Краевые власти предложили скорректировать расходы на строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета, а также нового комплекса Пермской художественной галереи. Соответствующие изменения внесены в региональное заксобрание.

Согласно сопроводительным документам, расходы краевого бюджета на строительство новой сцены оперного театра в 2021 году предлагается сократить на 37,1 млн руб. , в 2022 году на 500 млн руб., и 646,9 млн руб. – в 2023 году. Эти средства планируется привлечь из федерального бюджета.

Федеральное финансирование на строительство нового здания для Пермской галереи, напротив, не подтверждено. Поэтому предлагается увеличить расходы на строительство этого объекта из краевого бюджета на 226,4 млн руб. в 2021 году, на 1,6 млрд руб. в 2022 году и на 2 млрд на 2023 год.

Поправки в бюджет будут рассмотрены в феврале на пленарном заседании краевого парламента.