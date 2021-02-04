Декларация неожиданности

Как стало известно “Ъ”, изменение с 1 февраля порядка оформления таможенных деклараций в РФ вызвало каскад проблем. Для участников рынка изменения оказались неожиданностью, плюс акт Минфина, который должен был описать порядок в деталях, так и не вышел. Декларации обнаруживаются в самых неожиданных местах, персонал ЦЭДов часто не знает, что делать, нагрузка на досмотр заметно выросла. В ФТС утверждают, что изменения были объявлены давно и затронули лишь 5% деклараций. Переполох на рынке там объясняют в первую очередь сложившейся за последние годы привычкой к быстрому и простому оформлению, так что теперь «каждая задержка выглядит чувствительной».

ФТС с 1 февраля ввела диспетчеризацию таможенных деклараций, заметно изменив существующую процедуру. Теперь они автоматически распределяются по ЦЭДам в зависимости от ряда критериев: типа груза, вида транспорта, которым прибыл товар, и места регистрации декларанта. Нововведения вызвали сумятицу среди участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Простои и расходы

«Уже несколько дней мы пытаемся нащупать логику нового порядка распределения деклараций,— рассказывает гендиректор таможенного брокера КВТ Юлия Шленская.— И хотя есть концепция, в которой описано, как будет происходить диспетчеризация, на деле мы наблюдаем хаос и непредсказуемость в таможенном оформлении».

Например, уточняет госпожа Шленская, декларации на акцизные товары стали попадать в Московскую областную таможню, которая «никогда с этими категориями не работала и смотрит на сигареты, машинное масло и так далее как на восьмое чудо света». «Декларации, поданные на товары, пришедшие в Московскую область, уходят на Дальний Восток, где рабочий день почти закончен, а значит, до завтра никакого движения не будет,— добавляет она.— Это простои, расходы. Когда Дальневосточный ЦЭД и Владивостокский ЦЭД оказались перегружены, они начали переводить декларации на Хабаровск, который сроду такого количества работы не видел. Так что под этот ледяной душ попали и декларанты с перевозчиками, и сами таможенники».

Руководитель таможенного отдела AsstrA Анаит Василян добавляет, что возникли проблемы с лицензируемым товаром: лицензия зарегистрирована в Санкт-Петербургской таможне, декларацию присвоила Московская таможня, так как юрлицо зарегистрировано в Москве, в итоге было отказано в выпуске: «Сейчас мы ждем разъяснения о том, как поступать в таких ситуациях». Также она приводит пример ситуации с оборудованием, которое возили через порт Санкт-Петербурга в режиме таможенного транзита в Екатеринбург, где шло таможенное оформление. «Декларация 2 февраля зарегистрировалась в Балтийской таможне, хотя груз уже был вывезен в транзите в Екатеринбург,— рассказывает Анаит Василян.— В итоге Балтийская таможня назначила дополнительную проверку заявленной таможенной стоимости и выставила расчет обеспечения».

Эксперимент не совсем понятен

Как пояснил “Ъ” первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, введение диспетчеризации было анонсировано три года назад в рамках комплексной программы развития ФТС 2020 и должно было произойти в начале года. На 1 февраля срок сдвинули «по соображениям большего удобства этого периода и для таможенных органов, и для рынка».

В рамках новой системы на смену более чем 600 местам таможенного оформления, более 400 из которых находились на частных площадях, пришли 16 ЦЭД, расположенные на государственных площадях, автоматизированные, с единым личным кабинетом для каждого декларанта, поясняет чиновник.

На первом этапе диспетчеризации отфильтровываются энергетические и подакцизные грузы, оформлением которых занимаются соответственно Центральная энергетическая и Центральная акцизная таможни. Далее накладные сортируются по принципу того, каким путем прибыл груз: для морских грузов создано три ЦЭДа — Балтийский, Новороссийский и Владивостокский,— покрывающие соответствующие бассейны. Для авиагрузов, 86,5% которых прибывают в Московский авиационный узел, там создан свой ЦЭД. Остальные грузы, уточняет Руслан Давыдов, оформляются в ЦЭДах по месту ИНН или КПП декларанта. Это, поясняет он, сделано в связи с «тесным взаимодействием ФТС с налоговой службой».

Чиновник подчеркнул, что перераспределились лишь 5% деклараций (всего обрабатывается 5 млн деклараций в год), в основном на морские и авиационные грузы. Перемены коснулись только обработки деклараций: посты фактического контроля (ПФК) сохранились там, где проходит товар.

Между тем все участники рынка, опрошенные “Ъ”, отмечают внезапность перемен и даже расходятся в оценке их статуса: одни называют это экспериментом, другие — постоянной мерой. Диспетчеризация деклараций (ДТ) изменилась «неожиданно для многих и без предварительного информирования», утверждает директор по таможенным операциям «Даксер» Тимур Давиташвили.

Официальной информации о включении диспетчеризации с 1 февраля в открытых источниках нет, соглашается директор подразделения по таможенному оформлению Global Supply Chain FM Logistic Елена Парамонова: «Единственное упоминание о планируемом внедрении опубликовано на таможенном портале alta.ru в разделе "мнение эксперта" в конце декабря». «Я не видел информации об этом в открытых источниках, по большей степени для нас это стало сюрпризом»,— подтверждает глава департамента таможенного сопровождения Stalogistic Алексей Конышев. До сих пор нет полной информации со стороны ФТС по всем деталям работы нового алгоритма, подчеркивает директор по таможенным операциям Kuehne + Nagel в России Милана Меламуд.

По мнению участников рынка, урегулировать процедуру должен приказ Минфина о полномочиях таможенных органов ?по регистрации таможенных деклараций, проект которого находится на стадии публичных обсуждений. В него, отмечает замгендиректора BMJ-logistics Константин Бондаренко, бизнес-сообщество предлагает свои поправки и замечания, поэтому «эксперимент ФТС не совсем понятен»: «Неясна и причина, по которой участники ВЭД не были заранее проинформированы, ведь последствия от простоя транспортных средств, увеличения сроков доставки грузов, дополнительных расходов на проведение досмотра в конечном итоге ложатся именно на их плечи».

Служба жалоб не фиксирует

Между тем расходы могут быть достаточно велики. Порядка 10% таможенных деклараций не выпускаются в течение дня, поясняет учредитель VIG Trans, бизнес-омбудсмен по вопросам транспорта и логистики Игорь Ребельский, в среднем срок выпуска таких деклараций занимает два-три дня. Все это время груз находится на складе временного хранения (СВХ) под таможенной процедурой, поясняет господин Ребельский. Сегодня все таможенные склады в России — коммерческие, стоимость хранения на разных СВХ может серьезно отличаться. Если раньше участники ВЭД выбирали пункт таможенного оформления, исходя из расходов на довоз, склад и практики работы с конкретным ЦЭДом, поясняет Игорь Ребельский, сейчас спрогнозировать свои расходы на таможенную очистку исходя из наработанной практики предприниматель фактически не сможет.

Кроме того, добавляет бизнесмен, при декларировании через таможенного представителя в договоре может записываться конкретный пост прибытия. Чаще всего пост определялся исходя не столько из места конечного назначения груза, сколько из вышеперечисленных факторов: логистики, СВХ, ЦЭДа, в который попадет декларация, и фактических временных и финансовых затрат, связанных с таможенной очисткой. Сегодня гарантировать соблюдение этого пункта договора таможенный представитель не сможет. А ввиду отсутствия приказа, уточняет господин Ребельский, у него даже нет законодательного основания для такого несоблюдения условий растаможки.

При введении новой системы не были учтены никакие таможенные процедуры, отличные от выпуска товаров для внутреннего потребления и экспорта, полагает Елена Парамонова. Так, декларации на товары, поданные по процедуре таможенного склада, зарегистрированного в зоне деятельности Московской областной таможни, были автоматически распределены в авиационный ЦЭД Шереметьевской таможни и Балтийский ЦЭД по видам транспорта.

ФТС не наладила настройки системы управления рисками, рассказывает Константин Бондаренко, и теперь при оформлении ДТ не по месту фактического нахождения груза срабатывает риск идентификации товара, а также применяется мера его минимизации — досмотр, причем, как правило, полноценный, с пересчетом и взвешиванием всех товаров в партии. «За прошедшие два дня ПФК Московского региона, где находится большое количество грузов, в том числе прибывших морским и авиационным транспортом, получили количество поручений на досмотр из морских и авиационных ЦЭДов, сопоставимое со среднемесячной нормой,— поясняет господин Бондаренко.— В результате нагрузка на инспекторский состав ПФК выросла многократно, людей не хватает. Да и мест на СВХ, на которых проводят досмотры, нет. Сроки досмотра выросли с одного-двух дней до пяти—семи».

Руслан Давыдов не спорит, что сбои в обработке деклараций возможны, однако, по его словам, жалоб служба почти не фиксирует. Чиновник отметил, что за последние десять лет «сроки оформления сократились в разы, рынок привык к тому, что декларация обрабатывается в пределах четырех часов, и каждая задержка выглядит чувствительной». Он призвал участников рынка обращаться по всем вопросам в таможенный орган, который обрабатывает их декларации.

Наталья Скорлыгина