Матч Кубка России «Химки» – «Крылья Советов» пройдет 22 февраля

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем официальном сайте расписание игр 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча «Химки» – «Крылья Советов» (Самара) начнется 22 февраля в 14:30 (MSK).

В 1/8 финала Кубка России к десяти победителям группового раунда присоединяются шесть коллективов Российской премьер-лиги (РПЛ), попавших в этом сезоне в еврокубки.

До стадии 1/8 финала Кубка России добрались 14 представителей РПЛ и две команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ): «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск».

Андрей Сазонов