Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесен с мая на август

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 17 по 20 августа. Ранее мероприятие планировалось провести в мае.

«Хотя ВЭФ и правительство Сингапура по-прежнему уверены в мерах, принимаемых для обеспечения безопасной и эффективной встречи, а распространение COVID-19 в Сингапуре остается на незначительном уровне, изменение времени проведения встречи отражает международные проблемы в сдерживании пандемии»,— говорится в сообщении организаторов.

Неделей ранее прошли «Давосские диалоги». Из-за пандемии они были организованы в онлайн-формате. 27 января на них выступил президент России Владимир Путин.

За пределами Швейцарии форум пройдет второй раз за все время своей 50-летней истории. В 2002 году ежегодное заседание форума было проведено в Нью-Йорке в знак солидарности с США после терактов 11 сентября 2001 года. В 2022 году организаторы планируют провести ВЭФ вновь в Давосе.

Как прошел предыдущий форум — в материале “Ъ” «В Давосе снега в достатке».