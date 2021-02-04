В устав добавляют согласия

В Свердловской области начали работу над изменением устава региона. Рабочей группе предложили изменить порядок назначения прокуроров, прописать ограничения для чиновников, а также добавить в главный закон региона статью об общественном согласии. Нерешенным остается вопрос о конкретной дате ликвидации Уставного суда Свердловской области. Члены рабочей группы не исключают возможности создания вместо него уставного совета. Предполагается, что первые решения по внесению изменений в устав будут приняты в первом квартале 2021 года.



В начале заседания рабочей группы по усовершенствованию устава Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев пояснил, что изменения в главный закон региона вносятся в связи с обновлением Конституции РФ и ряда федеральных законов. «В июле 2020 года была создана рабочая группа, которая подготовила ряд предложений. В частности, уточнение положений, когда областные и территориальные органы могут принимать акты, касающиеся процедуры назначения прокурора, а также необходимости закрепления в уставе недавно образованного в Екатеринбурге района Академический»,— отметил господин Куйвашев.

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников напомнил о необходимости внесения в устав положений, закрепленных в Конституции. Например, включение органов местного самоуправления и госвласти в единую систему публичной власти, введение ограничений для чиновников (запрет на двойное гражданство или вид жительства), добавить статьи, посвященные вопросам молодежной политики, приоритету семейного воспитания детей, защиты института брака, созданию условий для ведения здорового образа жизни и другие. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова выступила с предложением добавить в устав региона статью об общественном согласии. Она не стала полностью озвучивать формулировку, сославшись на необходимость обсудить ее с общественностью и учеными.

В рабочую группу, которая взялась за подготовку предложений об актуализации и совершенствовании Устава Свердловской области вошли 28 человек. Сопредседателями рабочей группы стали спикер заксобрания Людмила Бабушкина, депутат Алексей Кушнарев, председатель Общественной палаты региона Александр Левин и омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Остальные члены рабочей группы — депутаты, главы муниципалитетов, представители вузов, руководители партийных фракций.

Наиболее дискуссионным оказался вопрос о ликвидации Уставного суда Свердловской области, который, согласно закону, необходимо ликвидировать к 2023 году. Рабочей группе предложили определить дату, когда суд прекратит свое существование. «Компетенции Уставного суда во многом перешли к Конституционному суду, который может рассматривать акты субъектов РФ и даже законопроекты. Поэтому никакого пробела не образовывается»,— подчеркнул господин Крашенинников. По его мнению, вместо ликвидируемого органа в регионе надо создать уставной совет. «Важно, чтобы на стадии проектирования такие советы были. Это будет новый способ защиты прав граждан. Я за такие институты, которые спокойно защищают права, а не когда что-то вспыхнуло и все кричат»,— добавил он.

Напомним, Уставный суд Свердловской области был создан в 1998 году. За это время он рассмотрел чуть более 100 дел. Одно из наиболее резонансных решений суд принял в сентябре 2010 года, когда признал незаконными нормативные акты о выделении Екатеринбургской епархии земельного участка для строительства православного кладбища на месте, где были найдены останки семьи императора Николая II. Уставный суд поддержал археологов, указывавших на то, что это могло бы привести к уничтожению памятника исторического наследия — мемориала Романовых, а также ухудшить экологическую обстановку.

В июне 2011 года суд удовлетворил иск экс-депутата гордумы, лидера свердловского «Яблока» Максима Петлина, который просил признать незаконным решение думы Екатеринбурга о переводе участка земли на перекрестке улиц Репина — Зоологической из лесопарковой зоны в зону активно деловой застройки для возведения компанией «Форум-групп» ТРЦ «Радуга-парк». По мнению господина Петлина, нормативный акт был принят с нарушением устава Свердловской области, а строительство центра на территории этого участка могло привести к серьезным экологическим и эпидемиологическим последствиям. В августе 2011 года бывший губернатор Александр Мишарин направил заявление в Уставный суд с просьбой пересмотреть это решение, так как оно влияет на «инвестиционную привлекательность» региона, но ему было отказано. В результате администрации и гордуме пришлось вновь принимать решения по данному участку с учетом требований суда.

У свердловских депутатов неоднократно возникали предложения о ликвидации Уставного суда. Их не устраивала низкая производительность, высокие расходы, а также пожизненные гарантии денежного содержания для судей Уставного суда в почетной отставке.

По словам первого заместителя председателя свердловского заксобрания, члена комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Виктора Шептия, перед созданием уставного совета необходимо проанализировать потребность в нем: «Посмотреть, какие ключевые вопросы решались и решаются в Уставном суде, насколько широко итоги дел доводились до общественности, а также надо проанализировать его возможные полномочия». Лидер фракции ЛДПР в региональном парламенте Михаил Зубарев предположил создание уставного совета в качестве консультативного органа.

По словам председателя заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, первые решения по изменению устава региона могут быть приняты уже в первом квартале 2021 года.

Анастасия Реутова