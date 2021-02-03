Трое жителей Армавира предстанут перед судом за обман пайщиков на 250 млн рублей

Переданы в суд материалы дела против троих жителей Армавира, которые подозреваются в мошенничестве со средствами пайщиков кредитно-потребительских кооперативов. Как сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края, фигуранты незаконно привлекли личные сбережения 234 членов кооперативов в объеме около 250 млн рублей.

По данным следствия, обвиняемые являлись руководителями кредитно-потребительских кооперативов, расположенных на территории Армавира, в период с 2011 до 2020 года привлекли денежные средства граждан, обещая прибыль в размере от 10 до 25 % годовых. Полученные в результате мошеннических действий суммы злоумышленники затем использовали в личных целях.

Следствие по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», в отношении троих жителей города Армавира в возрасте от 37 до 59 лет завершено следственной частью ГСУ ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю и с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. На период предварительного следствия двое обвиняемых были отправлены под домашний арест, третий был заключен под стражу. В случае, если суд утвердит обвинительное заключение, фигуранты дела могут получить наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.

Ольга Логинова