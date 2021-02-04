Позиции оппозиции

Центр исследований политической культуры России в интересах иркутского обкома КПРФ замерил рейтинги партий и зафиксировал двукратное увеличение в регионе сторонников оппозиционера Алексея Навального. По данным центра, рейтинг «гипотетической партии Навального» составляет 12–14%. И основная интрига предстоящих выборов в Госдуму будет крутиться вокруг того, за кого они пойдут голосовать. При этом центр зафиксировал упавший до исторического минимума в 25–27% рейтинг «Единой России» и застывший на 15–18% — КПРФ. Иркутские единороссы назвали рейтинг своей партии заниженным, а компартии — завышенным. Эксперт указывает, что в стране увеличивается количество людей, которые боятся отвечать откровенно в ходе соцопросов, и не исключает, что сторонников Навального может быть больше.



Центр исследований политической культуры России замерил рейтинги партий в регионе накануне выборов в Госдуму, их на пресс-конференции в Иркутске озвучил заместитель директора центра, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. «Еще продолжается обработка материалов, но тенденции уже понятны»,— начал он. Общественно-политическую ситуацию в Иркутской области центр мониторит с 2018 года примерно раз в квартал.

По словам господина Обухова, рейтинг партии «Единая Россия» в Иркутской области упал до исторического минимума и находится в диапазоне 25–27%. «Такого мы не фиксировали ни разу за все время проведения исследований»,— отметил он. Про рейтинг КПРФ он сказал, что тот стабильный, на уровне 15–18%. «И это нас тревожит. Потому что голоса, уходящие от „Единой России“, по всей видимости, не перетекают напрямую к КПРФ»,— считает господин Обухов. Стабильны рейтинги и у ЛДПР (10%) и «Справедливой России» (5%). «Мы провели замер и „гипотетической партии Навального“. И оказалось, что вместо обычных 6–7% уровень ее поддержки уже в два раза больше»,— отметил он. А учитывая, что это электорально активная часть населения, основной интригой предстоящих выборов он считает то, кому они отдадут свои голоса.

«Это на фоне того, что мы за все время мониторинга зафиксировали самую низкую готовность населения участвовать в выборах, в районе 20%»,— сказал Сергей Обухов.

Исследование проводилось с помощью телефонных роботизированных опросов. Для него были отобраны ответы 500 респондентов по итогам совершения 10 тыс. звонков. Респонденты отбирались по полу, возрасту, месту жительства и другим параметрам.

Политический консультант иркутского реготделения «Единой России» Дмитрий Мясников не согласен с выводами социологов центра. «Средневзвешенный рейтинг нашей партии по области составляет 30–32% и близок к среднероссийскому показателю»,— сказал он „Ъ“. По словам господина Мясникова, рейтинг партии разнится в зависимости от территории, и в некоторых городах он действительно составляет 25–27%, а в других населенных пунктах — 35–37%. А рейтинг КПРФ в регионе, озвученный господином Обуховым, господин Мясников назвал завышенным. «Летом прошлого года он был в районе 10%. Даже пенсионная реформа по нашему рейтингу ударила меньше, чем разочарование населения в политике Левченко (бывший губернатор Иркутской области, первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко.— „Ъ“), пока он был на посту губернатора, по рейтингу КПРФ»,— заявил „Ъ“ господин Мясников.

Иркутский политолог Юрий Пронин считает, что любые рейтинги нуждаются в проверке. «Сами социологи говорят, что социология сейчас теряет свою эффективность в стране, и довольно сильно, потому что многие люди опасаются откровенно говорить в ходе социологических опросов. Говорят так, как надо. И процент таких людей нарастает»,— сказал он „Ъ“. В связи с этим политолог не стал комментировать данные КПРФ о том, что число сторонников Навального в Иркутской области выросло вдвое. «Я не к тому, что озвученные ими цифры на самом деле меньше. Возможно, что они и больше»,— не исключает эксперт. Он отметил, что часть этих людей вообще не пойдет на выборы, потому что не увидит в списке зарегистрированных тех кандидатов и партий, которые отображают их взгляды. Какая-то часть, по его мнению, проголосует за КПРФ «как за вроде бы оппозиционную партию». А третья часть поддержит «мелкие демократические партии, которым вдруг удастся зарегистрироваться на выборах».

Екатерина Еременко, Иркутск