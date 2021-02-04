Политика с позиции силы — в правде

Хотя основной темой переговоров глав МИДов России и Иордании Сергея Лаврова и Аймана Хусейна Абдаллы ас-Сафади в Москве стала ситуация в Палестине и Сирии, на их итоговой пресс-конференции не обошлось без заявлений российского министра по поводу реакции Запада на события в России. Он назвал ее «зашкаливающей истерикой».

У России и Иордании общие позиции по ситуации на Ближнем Востоке, констатировали Сергей Лавров и Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в ходе переговоров в Москве, где помимо двусторонних отношений они обсудили перспективы палестино-израильского урегулирования, ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене и в районе Персидского залива.

Идентичность взглядов двух стран проявляется прежде всего в отношении к решению палестинской проблемы. Оба министра подчеркнули, что поддерживают процесс нормализации отношений Израиля с арабскими странами, начатый при прошлой американской администрации, но считают, что его итогом должно стать создание государства Палестина. По мнению господина ас-Сафади, если процесс сближения Израиля с арабскими странами к этому не приведет, в регионе неизбежно возникнет новый кризис. При президенте США Дональде Трампе о равном диалоге между Израилем и палестинцами не было и речи, но команда Джо Байдена в Вашингтоне вернулась на традиционные для американской дипломатии позиции по ближневосточному урегулированию. США уже объявили о планах восстановить свои отношения с палестинцами: открыть закрытые при президенте Трампе консульство США в Восточном Иерусалиме и дипломатическую миссию Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, а также возобновить оказание гуманитарной помощи палестинцам.

Неслучайно в последнее время все активнее идет речь о возобновлении работы, казалось бы, забытого международного «квартета» посредников по ближневосточному урегулированию, куда входят Россия, США, ЕС и ООН. Предполагается, что к работе «квартета» подключатся Иордания и Египет. Со своей стороны, Сергей Лавров на прошлой неделе предложил провести весной—летом 2021 года министерскую встречу членов «квартета», четырех арабских стран, установивших дипотношения с Израилем — Египта, Иордании, ОАЭ и Бахрейна, а также, возможно, Саудовской Аравии как автора арабской мирной инициативы, с палестинцами и израильтянами. Идея может быть поддержана, так как это один из немногих вопросов, где позиции Москвы и Запада — ЕС и теперь США — совпадают. В любом случае, как отметил в ходе пресс-конференции Сергей Лавров, нужно дождаться завершения очередной досрочной избирательной кампании в Израиле, примирения между палестинскими фракциями «Фатх» и «Хамас», а также «завершения формирования внешнеполитического блока американской администрации и формирования подходов новых хозяев Белого дома к палестино-израильской проблеме».

Сирийская тема для Аммана и Москвы сложнее палестинской. С одной стороны, Иордания декларирует те же позиции, что и Россия: о необходимости примирения внутри страны и восстановления Сирии, включая возвращение беженцев. С другой стороны, иорданцы работают в так называемой малой группе по Сирии, куда входят также США, Великобритания, Германия, Франция, Египет и Саудовская Аравия. Так, в ноябре под давлением Вашингтона Иордания отказалась от участия на высоком уровне в организованной в Дамаске при содействии России конференции по возвращению сирийских беженцев. В ходе переговоров в Москве иорданский министр также оказался между двух огней. Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Лавров напомнил об отношении Москвы к организации «Белые каски», работающей на неподконтрольной Дамаску территории Сирии. Более 400 членов этой структуры, которую в России называют «псевдогуманитарной» и обвиняют в сотрудничестве с террористами и подготовке провокаций с химоружием, были эвакуированы в 2018 году в Иорданию. Некоторые из них затем получили убежище в Европе. По словам Сергея Лаврова, после освобождения части сирийской территории «под ногами "Белых касок" стала гореть земля» и Запад «озаботился тем, чтобы своих клиентов спасти и вывести из-под удара», пообещав затем забрать их из Иордании, но до конца не сдержал обещания. Министр не упустил случая напомнить, что Запад часто не держит слово.

Критика западной политики со стороны Москвы не ограничилась «Белыми касками». Очевидно, что Сергей Лавров очень ждал вопроса об отношении МИД РФ к позиции Запада относительно ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального и столкновений на улицах российских городов. «Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, зашкаливает»,— сказал министр, обвинив западные СМИ в однобокости и предвзятости. Чтобы дискуссия с западными партнерами «велась на основе здравого смысла и фактов», рассказал Сергей Лавров, МИД России подготовил видеоряд «о том, как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов». Материал уже передан министру иностранных дел Швеции и одновременно председателю ОБСЕ Анн Линде, которая накануне посетила Москву, а также главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, приезжающему в четверг в российскую столицу. По словам Сергея Лаврова, это поможет европейскому гостю подготовиться к визиту и понять, как российской стороне «видится объективная картина».

«Мы все-таки вежливые люди и привыкли добиваться своих целей вежливо и культурно. Как говорится устами одного известного персонажа российского кинематографа, "не в силе Бог, а в правде"»,— сказал Сергей Лавров, видимо имея в виду фильм «Брат-2». Правда, там просто говорилось о том, что «сила в правде». А вот фразу именно в том виде, как ее произнес Сергей Лавров, приписывают Александру Невскому: он якобы сказал ее перед битвой со шведами. Тем многозначительнее прозвучали следующие слова главы МИД РФ: «У нас есть хорошая пословица, которую также, наверное, нужно помнить: мягко стелем, но жестко спать. И те, кто принимает наши вежливые манеры за проявления слабости, очень сильно ошибаются».

Марианна Беленькая