Что смотреть на «Золотой маске»

У главного российского театрального фестиваля «Золотая маска» из-за пандемии два сезона чуть ли не наступают друг другу на ноги — закрытие «Маски» состоялось 10 ноября 2020-го, а показы новой конкурсной программы начались уже в конце января 2021-го и продлятся до середины апреля. Кроме того, из-за разнообразных ограничений московская публика вынужденно пропустила многие «домашние» премьеры прошлого сезона. Поэтому Ольга Федянина на этот раз рекомендует не только лучшие гастрольные спектакли из конкурсной программы, но и самые интересные спектакли из Москвы. Путеводитель разделен на две части: в этом номере мы представляем московских номинантов, в следующем — спектакли из других городов

балет

Жизель

Балетмейстер Алексей Ратманский

Большой театр

Фото: Елена Фетисова / Большой театр

Кулуарное мнение гласит, что номинация этой «Жизели» уже предопределила итог конкурса — в общей картине балетного сезона у нее нет конкурентов. Алексей Ратманский в данном случае выступает не только как хореограф, но и как историк театра, его постановка основана на реконструкции оригинальной партитуры, сравнении вариантов, восстановлении утраченных фрагментов и мизансцен. Как это часто бывает, такой «исторически информированный» вариант в результате выглядит чрезвычайно современно.

Большой театр; 13, 14 февраля, 19.00; 14 февраля, 12.00

драма

Сказка про последнего ангела

Режиссер Андрей Могучий

Театр наций

Фото: Ира Полярная

Одна из главных удач сезона в драматическом театре — Андрей Могучий, художественный руководитель петербургского БДТ, поставил историю, в которой «лихие 90-е» превращаются в своего рода лубочный хоррор. Редкий случай, когда спектакль можно смотреть так, как читают детективный роман — в ожидании следующего сюжетного поворота. Сценограф Мария Трегубова, тоже номинированная за эту работу, создала сложнейшую декорацию, живущую своей собственной, очень захватывающей жизнью.

Театр наций; 16, 17 февраля, 19.00

драма

Борис

Режиссер Дмитрий Крымов

Проект Леонида Робермана и Музея Москвы

Фото: пресс-служба фестиваля "Золотая Маска"

Классических названий в афише этого сезона меньше, чем обычно, а те, что есть, не очень похожи на благовоспитанные инсценировки классики. «Борис Годунов» в версии Дмитрия Крымова обходится минимумом пушкинского текста, буквально двумя десятками строчек, да и те не из пьесы; женский хор «Москворечье» вполне заменяет собою народ — и при этом не безмолвствует; Тимофей Трибунцев в роли Годунова похож на всех российский правителей одновременно, а великие традиции в виде «отеческих гробов» вытаскивают на сцену прямиком из склепов и обсуждают без особенного почтения.

Музей Москвы, 20–22 февраля, 19.00; 23 февраля, 20.00

мюзикл

Магазинчик ужасов

Режиссер Антон Преснов

Продюсерский центр Николая Забелина

Фото: Стас Тимохин

Композитор Алан Менкен и драматург Говард Эшман препарировали для этого мюзикла одноименный фильм Роджера Кормана 1960 года. Корман снимал фильмы ужасов — дешевые и сердитые, в смысле очень страшные. Но у обоих соавторов мюзикла история про цветочек-людоед получилась довольно смешной. Российская постановка свои «масочные» номинации вполне заслужила — хотя бы как доказательство того, что хороший мюзикл не обязательно должен выглядеть как межгалактическое супердорогое шоу, а может быть вполне «комнатным» жанром, не теряя качества.

Театр МДМ; 24 февраля, 9 марта, 20.00

опера

Книга Серафима

Режиссер Александр Белоусов

Электротеатр «Станиславский»

Фото: Оливия Орлова

Электротеатр в этом году оказался рекордсменом отборочного тура «Золотой маски» — драматический театр, возглавляемый Борисом Юханановым, собрал 22 номинации за три постановки. Причем две из них — оперы, что вообще является, кажется, уникальным событием в театральной истории. Автор камерной оперы «Книга Серафима» Александр Белоусов в данном случае выступает и режиссером, и композитором (в прошлом году Электротеатру принесла «Маску» опера «Проза» Владимира Раннева, который тоже был и композитором, и постановщиком). «Книга Серафимы» основана на поэме Уильяма Блейка «Книга Тэль» и главе «У Тихона» из «Бесов» Достоевского.

Электротеатр «Станиславский»; 24, 25 февраля, 18.00; 2, 3 апреля, 20.00

драма

Занос

Режиссер Юрий Квятковский

Театр «Практика» и Мастерская Дмитрия Брусникина

Фото: пресс-служба фестиваля "Золотая Маска"

Писатель Владимир Сорокин дал «Заносу» жанровое определение «что-то вроде пьесы» — на самом деле это «что-то» можно считать и повестью, и радиоспектаклем, это перекличка голосов современной России, столь же узнаваемая, сколь и невнятная. Юрий Квятковский осуществляет мечту современного театра — раздает зрителям трехканальные наушники и позволяет каждому сконструировать свой собственный спектакль, оставаясь в общем пространстве. В этом ему помогает внушительный актерский состав, в котором солирует артист и шоумен Николай Фоменко.

Театр «Практика»; 3, 4 марта, 4 апреля, 19.00

драма

Пер Гюнт

Режиссер Юрий Бутусов

Театр им. Евг. Вахтангова

Фото: Валерий Мясников

Первая постановка Юрия Бутусова в должности главного режиссера Театра им. Вахтангова вышла в сентябре 2019 года — но потом как-то немного потерялась в эпидемических обстоятельствах следующего года. В результате даже премьерная публика не успела как следует рассмотреть спектакль. В нем есть масса всего типично «бутусовского» — в первую очередь вольная смесь ракурсов, приемов и фактур: пространство многократно отражает само себя в зеркалах и стеклах, персонажи возятся в грязи и глине, саундтрек соединяет французский шансон с «Раммштайном», а главную роль делят между собой два исполнителя.

Театр им. Евг. Вахтангова; 17 марта, 19.00

опера

Жестокие дети

Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац

Фото: Владимир Яроцкий

Опера Филипа Гласса на текст Жана Кокто в детском театре — чрезвычайно необычное сочетание. Правда, возрастное ограничение у спектакля 16+, и театр настоятельно просит родителей отнестись к этой маркировке всерьез. Действительно, история скорее для тех, кто на свое детство может взглянуть со стороны, ее герои — дети, не желающие взрослеть и остающиеся вечными узниками собственной детской комнаты, в которой вся жизнь превращается в игру. В сценографии Ксении Перетрухиной (также номинированной за нее на «Маску») детская комната и правда вмещает в себя все мироздание.

Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац; 18, 19 марта, 20.00

драма

Пиноккио. Лес

Пиноккио. Театр

Режиссер Борис Юхананов

Электротеатр «Станиславский»

Фото: Андрей Безукладников

Спектакли худрука Электротеатра для «Золотой маски» остаются сложным испытанием из-за своей неформатности — Юхананов любит театральные «сериалы», и один спектакль может идти несколько вечеров. Раньше эти спектакли почти автоматически оказывались в номинации «Эксперимент», но, к счастью, неформат постепенно стал привычным делом, и вот уже дилогия «Пиноккио» по пьесе Андрея Вишневского оказалась в основном конкурсе. Правда, отправить жюри на оба вечера эксперты не решились — номинирована только вторая часть, «Театр», но Электротеатр покажет, разумеется, обе. В спектакле участвует вся труппа, все виды искусства и все театральные жанры. Это рассуждение о природе и театре, с замысловатыми постановочными эффектами и совершенно обескураживающе красивое.

Электротеатр «Станиславский»; 26, 29, 31 марта, 19.00 («Лес»)

27, 30 марта, 1 апреля, 18.00 («Театр»)

опера

Садко

Режиссер Дмитрий Черняков

Большой театр

Фото: Дамир Юсупов

Возвращение Дмитрия Чернякова в Большой театр после девятилетней паузы было с ликованием встречено тем же самым партером, который громко возмущался его «Русланом и Людмилой» в 2011-м. Между тем «Садко», в котором режиссер (он же — сценограф) превращает Древнюю Русь в тематический парк аттракционов, состоящий из реконструированных декораций по музейным эскизам художников начала ХХ века, по-своему не менее радикален. Но даже консервативная московская публика за прошедшие годы, к счастью, научилась находить смысл и удовольствие в режиссерских «кощунствах».

Большой театр; 25–27 марта, 19.00; 28 марта, 14.00

опера

Октавия. Трепанация

Режиссер Борис Юхананов

Электротеатр «Станиславский»

Фото: Андрей Безукладников

Довольно редко в сезонах «Маски» случается своего рода джек-пот — один режиссер оказывается номинирован и за драматическую постановку, и за оперную (предыдущие обладатели такого дубля — Кирилл Серебренников, Константин Богомолов и Тимофей Кулябин). В этом сезоне двойным номинантом стал Борис Юхананов, выпустивший в Электротеатре оперу Дмитрия Курляндского «Октавия. Трепанация» — историю тирании, в которой соединяются Нерон, Ленин, Троцкий, китайская глиняная армия в человеческий рост. Действие происходит в импозантной черепной коробке Владимира Ленина, превращающейся то в сцену, то в проекционную комнату, то в монументальную инсталляцию.

Электротеатр «Станиславский»; 9, 10 апреля, 20.00