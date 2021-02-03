В Ростове «перезапускается» акселератор социальных проектов «СоцАксель»

АНО «Атлас НКО» подготовила новую образовательную программу для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций, активных граждан и социальных предпринимателей, которая стартует 6 февраля и завершится 20 марта 2021 года. Для удобства инициаторов социальных проектов обучение пройдет в гибридном формате: очные занятия будут сочетаться с онлайн-мероприятиями. Двенадцать экспертов с практическими знаниями в некоммерческом секторе федерального и регионального уровней проведут 12 лекций и 5 полных дней концентрированных занятий. Кроме того, в течение двух месяцев участники смогут разработать собственные социальные проекты.

Образовательная программа «СоцАксель» включает в себя два модуля. Первый - для руководителей и ключевых сотрудников НКО. Эксперты федерального и регионального уровней расскажут, как создать стратегию продвижения организации, чтобы вам доверяли, разделяли ценности, поддерживали и участвовали в мероприятиях. Вы узнаете, где найти финансирование, как построить эффективные коммуникации, используя инструменты social media, получите навыки социального проектирования и составления заявки на грант.

Десять НКО, представивших лучшие социальные проекты, получат сертификаты на бесплатную помощь в подготовке заявок на актуальные грантовые конкурсы.

Программа второго модуля предназначена для социально активных граждан и социальных предпринимателей. Специалисты некоммерческого сектора расскажут о возможностях некоммерческих организаций, юридических аспектах их создания и деятельности, поделятся тонкостями ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности и получения грантовой поддержки социальными проектами. Семь самых активных участников получат сертификаты на бесплатную подготовку документов для регистрации некоммерческой организации.

Участие в образовательной программе «СоцАксель» бесплатное. По окончании все участники, успешно прошедшие курс, получат именные свидетельства и по запросу письма поддержки для участия в грантовых конкурсах.

Регистрация уже доступна по ссылке: https://соцаксель.рф.

Уточнить подробности можно по телефонам: 8 (863) 256-24-56, 8 (903) 406-24-56.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.