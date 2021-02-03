Жительницу Адыгеи будут судить за продажу контрафактной спортивной одежды

В Краснодарском крае 28-летняя жительница республики Адыгея привлекается к уголовной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров (товарных знаков, ч. 1 ст. 180 УК РФ), сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным следствия, женщина продавала спортивную одежду с поддельными товарными знаками известных марок.

В магазине в станице Старощербиновской было изъято более 200 единиц контрафактной спортивной одежды, которая продавлюсь под видом оригинальной продукции известных товарных знаков, зарегистрированных в международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Ущерб, нанесенный правообладателям, превысил 1,4 млн. рублей.

Анна Перова, Краснодар