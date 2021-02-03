Экс-руководитель самарского банка «Волга-Кредит» обжаловала приговор

Защита бывшего председателя правления ОАО «Коммерческий Волга-Кредит банк» (ВКБ) Татьяны Ерилкиной подала апелляционную жалобу на приговор в областной суд Самарской области. Документ был направлен в учреждение по почте во вторник. Об этом сообщил адвокат Василий Гурко.

В конце января текущего года бывших руководителей и сотрудников самарского ОАО «Коммерческий Волга-Кредит банк» (ВКБ) приговорили к различным реальным срокам за хищение 1,7 млрд руб. у 2872 вкладчиков. Максимальный срок — девять с половиной лет –получила экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина. Другие девять топ-менеджеров и сотрудников кредитной организации получили наказания от трех до восьми с половиной лет лишения свободы.

Как сообщила прокуратура Самарской области, судом установлено, что в 2014 году председатель правления банка вместе с сообщниками похитила более 1,7 млрд руб. вкладов, принадлежащих 2872 гражданам. «Хищения средств вкладчиков совершались с помощью автоматизированной системы, аналог легальной версии которой был установлен на служебные компьютеры. Одна система показывала официальное движение средств, вторая — реальное. В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, однако это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в ЦБ РФ»,— сказано в сообщении надзорного органа.

Георгий Портнов