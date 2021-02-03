Жительница Саратова отсудила у службы благоустройства 90 тыс. рублей за падение на тротуаре

Жительница Саратова отсудила у МБУ «Служба благоустройства города» компенсацию за падение на тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что в июне 2020 года на углу улиц Симбирцева и Белоглинской, у входа в здание ЗАО СПГЭС, истица споткнулась о натянутый трос и упала. Она была доставлена в медицинское учреждение.

Суд пришел к выводу, что нарушение было допущено МБУ «Служба благоустройства города», которое ненадлежащим образом содержало тротуар.

Суд взыскал с него 90 тыс. руб. в качестве морального вреда вместо 200 тыс., запрошенных истицей.

Марина Ковалева