Россия передала Белоруссии вакцину «ЭпиВакКорона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова передала белорусской стороне вакцину «ЭпиВакКорона». Белоруссии также передали новую тест-систему для выявления COVID-19, сообщила госпожа Попова после встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

«Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала вакцину "ЭпиВакКорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса»,— объявила глава Роспотребнадзора (цитата по ТАСС).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что Москва и Минск создают в Белоруссии совместное производство российской вакцины от COVID-19. Минздрав Белоруссии 21 декабря сообщил о выдаче регистрационного удостоверения на российскую вакцину. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, главным принципом вакцинации в стране будет добровольность. Планируется использовать пять-шесть вакцин разных производителей.

В России государственную регистрацию прошли две вакцины — «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Разработанная Центром имени Чумакова вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте.