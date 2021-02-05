Круче динозавра

Елисей Стуколов живет с мамой и старшим братом в маленьком поселке Озерки под Тверью. Папа Елисея умер несколько месяцев назад от ковида. За свою недолгую жизнь мальчик дважды оказывался на операционном столе: у него акушерский паралич правой руки — следствие тяжелой родовой травмы, исправить которую можно только поэтапно. Два с половиной года назад читатели Русфонда уже помогли собрать средства на хирургическое лечение Елисея, и прогресс есть: рука обрела некоторую подвижность. Но требуется еще несколько операций.

Знакомые называют Елисея королевичем — как героя сказки Пушкина. Однако мало кто знает, что родители назвали сына в честь библейского ветхозаветного пророка, тысячи лет назад исцелявшего больных и обещавшего спасение праведникам. Самого Елисея тайна имени пока не особо интересует — он увлечен историей динозавров, которые хотя и вымерли давным-давно, но в его мире занимают огромное место.

— Однажды сыну подарили игрушечного динозавра,— рассказывает Татьяна, мама мальчика.— С тех пор он с ним не расставался. Смотрел мультики только про динозавров. Мы с ним вместе читали о них в детской энциклопедии. Если показать Елисею картинку, он сразу скажет, как динозавр называется по-научному.

Динозавр на футболке, на пижаме, на любимой кружке — страсть Елисея к доисторическим животным не ослабевает. Его бабушка даже думает: может, внук станет зоологом, когда вырастет? Однако Татьяна так далеко не загадывает — пока для нее самое главное, чтобы у сына восстановилась правая рука, которая была повреждена во время его рождения.

Проблемы начались еще до того, как Елисей появился на свет: у Татьяны были сильные отеки, высокое артериальное давление. Выяснилось, что ребенок крупный, более четырех килограммов, но врачи решили, что пациентка родит сама.

— Кесарево сечение мне отказались делать,— вспоминает Татьяна.— Доктора сказали, что я справлюсь. Но во время родов я начала терять сознание, а ребенок застрял. Его выдавливали с силой и повредили плечо, порвали нервы.

Татьяне никто не сказал о том, что случилось. Она начала задавать вопросы сама, как только увидела Елисея в первый раз,— его правая рука висела как тряпочка.

— Я не понимала, насколько все серьезно, до тех пор, пока мы с Елисеем не оказались в детской больнице. У меня еще была надежда, что врачи все исправят, но в больнице она исчезла.

Елисея выписали под наблюдение невролога по месту жительства. Как говорит Татьяна, «без перспектив». Но родители не могли смириться с таким утверждением и решили действовать самостоятельно: нашли в интернете опытного травматолога Михаила Новикова из ярославской клиники «Константа» и повезли сына к нему на консультацию.

Доктор Новиков обследовал Елисея, обнаружил у него разрыв нервов плечевого сплетения и сразу сказал, что может помочь только этапное хирургическое лечение. На первую операцию деньги семье помогли собрать прихожане тверской церкви, куда Стуколовы регулярно и уже много лет приезжают на богослужения. Средства на вторую операцию собрали читатели Русфонда. В результате Елисей смог поднимать правую руку, немного отводить назад и слегка сгибать пальцы. Но этого недостаточно для полноценного развития пятилетнего малыша.

— Елисей приспосабливается как может,— рассказывает Татьяна.— Действует левой рукой, чтобы есть или рисовать. При этом правой рукой не может удержать даже легкую чашку. И повисеть на шведской стенке тоже не решается — боится упасть, жалеет свою правую руку, которая уже стала короче левой. Называет ее «моя маленькая ручка».

Татьяна изо всех сил старается, чтобы Елисей не чувствовал себя ущербным: помогает сыну, когда нужно, объясняет, что «маленькая ручка» не навсегда, что жалеть ее не надо — наоборот, надо тренировать. Елисей и тренирует, но сейчас одних тренировок недостаточно — нужно продолжить хирургическое лечение.

По натуре Елисей — человек с активной жизненной позицией, заводила в любой детской компании. Он не боится высказывать свое мнение и хочет, чтобы к нему прислушивались. Как король динозавров — тираннозавр рекс. Правда, у того действительно были маленькие короткие лапки, а Елисей — с нашей помощью — рано или поздно восстановит свою правую руку и станет круче любого динозавра, даже королевского вида.

Для спасения Елисея Стуколова не хватает 728 868 руб. Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Елисея вследствие родовой травмы серьезно повреждено правое плечевое сплетение, разорваны нервы. Правая рука у ребенка была полностью обездвижена. Мы уже провели два этапа хирургического лечения, в результате Елисей начал поднимать руку, отводить ее в сторону, появились минимальные движения в кисти. Но пальцы у ребенка до сих пор едва сгибаются и совсем не разгибаются. Лечение нужно продолжать. Сейчас Елисею требуется ряд этапных операций, направленных на восстановление движений кисти и пальцев, что особенно важно для его полноценного развития. Мы надеемся завершить лечение до того, как мальчик пойдет в школу. Тогда он сможет стать самостоятельным и не испытывать проблем с социализацией». Стоимость операций 749 868 руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 728 868 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Елисея Стуколова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Елисея — Татьяны Геннадьевны Стуколовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда



Наталья Волкова, Тверская область