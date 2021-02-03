Инцидентом с облитой антисептиком и подожженной куртке самарской школьницы занялись следователи

Следователи изъяли у полиции материалы об инциденте, произошедшем между учащимися самарской школы 25 января. Поводом для этой меры стал общественный резонанс вокруг происшествия. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

Ранее сообщалось о том, что ученик местной школы на площадке возле заведения облил куртку одноклассницы антисептиком и поджег. Это произошло на почве конфликта между учениками из-за успеваемости. Девочка не пострадала, но ее родители написали заявление в полицию. Расследование происшествия взяла на контроль прокуратура.

Георгий Портнов