Воронежские аграрии вдвое нарастили экспорт пшеницы перед введением пошлин

В январе 2021 года экспорт пшеницы из Воронежской области вырос в 2,5 раза к январю 2020-го и достиг $13 млн. Об этом сообщили в областном департаменте аграрной политики. В январе пшеница заняла треть в структуре воронежского агроэкспорта. Кроме того, экспортированы значительные объемы соевых бобов (почти 14 тыс. т на $3,8 млн): производство масличных в 2019 году поддерживалось субсидиями, но с 1 февраля 2021 года на соевые бобы также была введена экспортная пошлина.

В январе массовый вывоз за рубеж пшеницы констатируется по всей стране. По разным оценкам, экспортировано более 3 млн т — это рекорд январских отгрузок за всю историю наблюдений. Такая динамика связана с высоким урожаем, ростом мировых цен на зерно и введением с 15 февраля до конца сезона экспортных пошлин (с 15 по 28 февраля — 25 евро за тонну, с 1 марта до конца сезона — 50 евро за тонну). Эти ставки действуют в пределах единой экспортной квоты для зерновых — 17,5 млн т (после выборки квоты ставки составят 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну). Пошлины введены и на другие культуры, но на пшеницу — раньше и в большем размере, поэтому экспортировать активнее всего начали именно ее, отмечают аналитики.

Олег Мухин