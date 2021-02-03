Доходы не всходят

Снижение урожайности, удорожание средств производства и планируемые ограничения экспорта зерна могут негативно сказаться на доходах аграриев. По оценкам агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), в будущем сезоне прибыль в секторе может сократиться на 30–50% год к году. Некоторые игроки на этом фоне уже рассматривают возможность уменьшения площади посевов.

Прибыль российских аграриев в новом сезоне, который начнется 1 июля, может сократиться на 30–50% год к году, прогнозирует в своем обзоре зернового рынка агентство НКР. Среди причин аналитики называют удорожание на 10–15% стоимости сельскохозяйственных работ и возможные проблемы с урожаем. Аграрии на юге страны, в Поволжье и центральном Черноземье описывают ситуацию со всходами озимых как неблагополучную, по некоторым регионам не взошло от 50% до 80%, указывают в НКР. В результате, подсчитали там, сбор зерна может сократиться до примерно 120 млн тонн против 132,9 млн тонн в 2020 году. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в своем «умеренно-оптимистичном» прогнозе оценивал урожай зерна в этом году в 125 млн тонн, включая 77 млн тонн пшеницы.

Цены на все средства производства действительно существенно выросли, подтверждает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По оценкам собеседника “Ъ” на рынке, семена подорожали на 10–25%, средства защиты растений — до 15%. Кроме того, увеличилась стоимость топлива и сельхозмашин, указывает он. Негативный эффект окажут и ограничения экспорта зерна, следует из обзора НКР. Так, с 1 июня этого года РФ может ввести «плавающую» пошлину на экспорт пшеницы в 70% от цены после вычета $200 за тонну.

В «Совэконе» отмечают, что мера может привести к снижению посевов яровой пшеницы, и не исключают в связи с этим сокращения прогнозов урожая в этом году с 77,7 млн тонн на 1,5–2 млн тонн. В целом, по оценкам «Совэкона», «плавающая» пошлина может лишить российский растениеводческий сектор около 360 млрд руб. выручки в будущем сезоне.

В кризисном 2020 году, с другой стороны, сельское хозяйство было лидером по темпам роста прибыли среди российских отраслей экономики. Как отмечали в НКР со ссылкой на Росстат, за прошлые январь—сентябрь показатель вырос на 60%, до 423 млрд руб. год к году.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов подчеркивает, что этот сезон в РФ — уникальный с точки зрения объемов урожая и аномально высокой прибыли производителей зерна. Возврат от текущего показателя операционной рентабельности, превышающей 50%, до более нормальных значений в 20–30%, будет ожидаемым, считает аналитик. По его словам, снижение курса рубля и стремление ряда государств обеспечить достаточные запасы продовольствия перед лицом кризиса в связи с пандемией привели к резкому повышению спроса на российское зерно, но в будущем сезоне можно ожидать ослабления влияния этих факторов.

Дмитрий Рылько подтверждает, что большую часть текущего сезона цены на зерно в РФ находились на рекордно высоких уровнях. По данным «Прозерно», пшеница четвертого класса на конец января в среднем стоила 15,95 тыс. руб. за тонну против 11,96 тыс. руб. за тонну годом ранее. Как поясняет господин Рылько, цены на внутреннем рынке определяются не столько урожаем зерна в России, сколько уровнем его производства в мире: «Именно поэтому в текущем сезоне, несмотря на близкие к рекордам валовые сборы, котировки в стране подскочили на рекордные уровни». Кроме того, говорит он, одним из важнейших факторов ценообразования может стать «плавающая» пошлина. Гендиректор ГК «Русагро» Максим Басов ожидает снижения прибыли всего сегмента. По его словам, группа анализирует целесообразность уменьшения площади посевов зерновых.

По словам Андрея Дальнова, поддержать цены на зерно в новом сезоне может растущий спрос со стороны Китая. Страна восстанавливает свиноводство после распространения африканской чумы свиней и импортирует все больше зерна и масличных, поясняет он. На прошлой неделе Китай договорился о покупке 5,85 млн тонн американской кукурузы.

Анатолий Костырев