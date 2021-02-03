Число зараженных COVID-19 в Самарской области превысило 41,2 тыс. человек

Подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Самарской области. Большинство из них пришлись на Тольятти (98), Самару (90), Красноярский район (11) и Отрадный (10). Об этом в среду сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«266 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 35 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

Всего за период пандемии в общей сложности в Самарской области были выявлены 41204 случая коронавируса. Число умерших за это время в регионе достигло 832 человек. Последними скончались мужчина 70 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и женщина 82 лет с аналогичными заболеваниями и онкологией.

Георгий Портнов