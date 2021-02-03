Власти Китая нашли коронавирус на упаковках курского и воронежского предприятий «Черкизово»

Главное таможенное управление КНР проинформировало Россельхознадзор о том, что власти провинции Гуандун обнаружили геном COVID-19 в 13 партиях птицы с трех предприятий «Черкизово». Предприятия расположены в Воронежской, Курской и Брянской областях, следует из сообщения Россельхознадзора, и были аттестованы на экспорт в Китай.

Теперь КНР на месяц приостанавливает прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий. Товар подлежит возврату или уничтожению. Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции этих предприятий в Китай с 3 февраля и начал расследование. Возобновление экспорта «будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер», заявили в ведомстве.

С одной стороны, в Россельхознадзоре не исключают выявление генома на российских продуктах из-за «усиления контроля в части поставок импортного продовольствия со стороны китайских властей». С другой, ведомство «уже предупреждало российских производителей, в том числе группу “Черкизово”, о необходимости усиления контроля экспортируемых в Китай товаров и их упаковки на наличие генетического материала коронавируса»: «Лаборатории Россельхознадзора обладают технической возможностью и проводят исследования по определению его наличия в смывах с продукции и упаковки».

Олег Мухин