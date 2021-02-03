В отношении курского замруководителя управления Росприроднадзора возбуждено второе уголовное дело

Управление СКР по Курской области по материалам УФСБ возбудило еще одно уголовное дело в отношении замруководителя Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора Галины Писаревой. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), сообщила «Секунда» со ссылкой на УФСБ.

В ведомстве отметили, что госпожа Писарева, по версии следствия, лично вынесла незаконное решение об освобождении юрлица от платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год. В результате бюджеты различных уровней могли недополучить 7,6 млн руб.

Напомним, госпожа Писарева была задержана 9 октября. Ее и ее подчиненного, бывшего начальника отдела государственного экологического надзора Андрея Мальцева, подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) от гендиректора ООО «Экотекс». По версии следствия, «с 22 января 2020 года по 18 февраля 2020 года» господа Писарева и Мальцев получили от топ-менедрежа 800 тыс. руб. за непривлечение к ответственности за пользование «Экотексом» недрами без лицензии, а также за «общее покровительство».

Подробнее о проблемах «Экотекса» — в публикации “Ъ-Черноземье”.