В Саратове осудят экс-инспектора Ространснадзора за коррупцию

Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова СУ СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника автодорожного надзора по Саратовской области, обвиняемого в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Об этом сообщили в СУ СКР.

По данным следствия, 13 февраля 2018 года инспектор остановил пассажирский автобус и в ходе проверки выявил административное правонарушение. В тот же день сотрудник обратился к представителю индивидуального предпринимателя, которому принадлежал автобус, и якобы потребовал предоставить ему взятку в размере 11 тыс. руб. за не составление протокола о нарушении. Аналогично с марта 2018 года по март 2020 года обвиняемый, предположительно, получил от владельцев пассажирского транспорта взятки в общей сумме 122,7 тыс. руб.

Мужчина вину не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай