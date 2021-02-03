Около 40% коек для больных COVID-19 вернули к оказанию плановой помощи в Свердловской области

Количество коек для больных коронавирусной инфекцией в Свердловской области сократили на 40%, сообщил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков. Сейчас свободный коечный фонд для больных COVID-19 в регионе составляет около 2,5 тыс. мест.

По словам господина Крекова, до 7 февраля к оказанию плановой помощи планируют вернуть еще 1,2 тыс. коек. При этом количество больных коронавирусов, которые лечатся на дому, снизилось с 11 до 9 тысяч человек за несколько дней.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что к оказанию плановой помощи вернули 650 коек в больницах в Серове, Верхней Пышме, терапевтическом корпусе ЦГБ №1, психиатрической больнице №6 в Екатеринбурге, детской городской больнице №8 и областной детской больнице.

С начала пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 71 479 случаев заболевания COVID-19. Более 63 тысяч пациентов уже выздоровели, 2 079 больных скончались.

Михаил Мананников