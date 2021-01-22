Более 650 коек в свердловских больницах вернут к оказанию плановой помощи

К оказанию плановой помощи в больницах Свердловской области вернут более 650 коек. Как сообщил на своей странице в Instagram губернатора Евгений Куйвашев, медучреждения начнут работать по профилю после выписки последних пациентов с COVID-19 и санобработки помещений.

«Принято решение о снятии статуса "инфекционный госпиталь" сразу с нескольких наших медучреждений. Речь о больницах в Серове, в Верхней Пышме, терапевтическом корпусе ЦГБ №1 и психиатрической больнице №6 в Екатеринбурге, детской городской больнице №8 и областной детской больнице»,— уточнил глава региона.

Напомним, всего с начала пандемии в Свердловской области было зафиксировано 67 136 случаев заражения коронавирусном. Более 59 тыс. пациентов выздоровели, от болезни скончались 1 890 человек.