03 февраля, среда
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Уголовное дело из-за гибели пенсионерки при пожаре возбудили в Удмуртии

45-летнего жителя Сарапула подозревают в причинении смерти по неосторожности 61-летней соседке в результате пожара (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Установлено, что около 16:10 1 февраля в одной из квартир двухэтажного дома по ул. К. Маркса произошел пожар. В результате погибла одна из жительниц дома из-за отравления продуктами горения. По данным следствия, накануне случившегося ранее судимый житель одной из квартир разлил спирт, а затем закурил. В результате возник пожар. Сам подозреваемый госпитализирован с термическими ожогами. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты

Мероприятие

Тенденции

Мы в социальных сетях

Профиль пользователя